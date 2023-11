Apele pomogły. Pospiesznym do "Centrum Żeglarskiego"

Od tego roku do Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej autobusem pospiesznym będzie można dojechać przez cały rok. Fot. Centrum Żeglarskie

Prośby rodziców, apele do prezydenta i interwencja radnego przyniosły oczekiwany efekt. Po latach zmian wprowadzonych w okresie jesienno-zimowym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w końcu się z nich wycofał. Zadowoleni będą wszyscy, którzy dojeżdżają w okolice Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej w Dąbiu autobusem linii C.

- Przystanek "Centrum Żeglarskie" dla linii C funkcjonuje jako przystanek na żądanie w miesiącach kwiecień-październik, jednak biorąc pod uwagę nowe budynki mieszkalne, które tam powstają, a także funkcjonujące cały rok szkółki żeglarskie, warto rozważyć zmianę funkcji tych przystanków, aby przez cały rok dawały możliwość zatrzymywania się tam autobusu - zwrócił niedawno uwagę Marcin Biskupski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny z prawobrzeża. - Pospieszna linia C wspomogłaby ruch pasażerów, którzy podróżują liniami 56 i 72. Byłby to kolejny przystanek na żądanie na ulicy Przestrzennej, więc nie stawiłoby to problemu dla ruchu pojazdów czy kierowców autobusów.

Od lat w okresie jesienno-zimowym autobusy linii C na wspomnianym przystanku nie zatrzymywały się w ogóle. Było to spore utrudnienie dla dojeżdżających do Centrum Żeglarskiego przez cały rok uczestników, a obecnie także coraz liczniejszych mieszkańców powstających w jego sąsiedztwie budynków. O zmianę apelowali zarówno mieszkańcy lewobrzeżnego Szczecina, jak i Dąbia. Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w szkółkach przy ul. Przestrzennej wielokrotnie prosili o to prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Jeszcze 20 października Anna Szotkowska - zastępca prezydenta Szczecina odpowiadała radnemu Biskupskiemu, że "proponowana zmiana funkcji wskazanych przystanków zostanie rozważona podczas najbliższej zmiany rozkładów jazdy linii autobusowej C, tj. w momencie uruchomienia przystanków autobusowych w ciągu ul. Roosvelta". Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Miasto poszło więc na ustępstwo i nie czekając na zmiany w obrębie węzła przy pl. Rodła, którego częścią mają być przystanki przy ul. Roosvelta, wprowadziło oczekiwane przez pasażerów zmiany.

- Od 1 listopada przystanek „Centrum Żeglarskie” dla linii C będzie obsługiwany przez cały rok - poinformował Kacper Reszczyński, Specjalista z Zespołu ds. Mediów, Skarg i Wniosków w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI