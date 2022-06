Sprzedawcy znikają z dnia na dzień – z towarem

Cóż

2022-06-30 12:12:41

To przykre ale też pokazuje że rynek pracy w Polsce daleki jest od normy. Po 1989 roku 20 lat to najczęściej pracodawcy wykorzystywali pracowników dziś następuje (częściowe) odwrócenie ról i to pracownik może być tym który nie jest fair... Przed nami jeszcze wiele czasu by zwalczać tak nieuczciwych pracodawców takich jak np Tomasz Lis jak i nieuczciwych pracowników.