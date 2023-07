Siłacze w Trzebiatowie. W piątek przeciąganie liny z Toczkiem! [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia DUDEK Filmy: Sylwia DUDEK

Zmagania strongmanów były atrakcją niedzielnego popołudnia w Trzebiatowie. Słońce mocno przygrzewało, co było wyzwaniem zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Tym ostatnim zapewne było trudno opuścić gościnną plażę w Mrzeżynie czy pobliskim Rogowie. Mimo to nie zabrakło chętnych do podziwiania siłaczy na stadionie miejskim w Trzebiatowie. Warto dodać, że już w ten piątek (21 lipca) w Pobierowie można będzie wziąć udział w przeciąganiu liny ze Sławomirem Toczkiem!

W zawodach Strongman Super Series Trzebiatów 2023 wzięli udział tak znani siłacze, jak: Oskar Ziółkowski, Paweł Piskorz, Tomasz Lademann, Szymon Holesiński, Krystian Makowiecki czy Marcin Schabowski. Można też było się spotkać z Mariuszem Pudzianowskim (kontuzjowany niestety) i oczywiście ze wspaniałym Grzegorzem Szymańskim z Trzebiatowa, któremu stan zdrowia także nie pozwolił na udział w zawodach.

– Muszę was przeprosić, dzisiaj nie wystąpię, jest mi bardzo przykro z tego powodu, troszeczkę gdzieś tam zdrowie pękło, muszę je naprawić i myślę, że ostatniego słowa nie powiedziałem – tłumaczył Grzegorz Szymański swoim fanom. – Dzisiaj niestety jestem w roli sędziego.

Wiceburmistrz Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak pogratulował imprezy Grzegorzowi Szymańskiemu, dzięki któremu można podziwiać strongmanów w Trzebiatowie i wspólnie się tu bawić.

Minutą ciszy uczczono Bogusława Barańskiego, który zmarł tego dnia. Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański podkreślał, że Bogusław Barański zasłużył się dla wielu pokoleń lokalnej społeczności, znany był ze swojej pasji do sportu, a szczególnie do biegania. – Wielu z nas podziwiało jego sukcesy na zawodach. Startował na licznych mistrzostwach Polski, Europy i świata – informował Józef Domański. – Był wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, trenerem oraz samorządowcem. Założycielem lekkoatletycznego klubu MLUKS Trzebiatów. Przez wiele lat pełnił funkcję radnego oraz wiceburmistrza Trzebiatowa. Zawsze oddany dobru drugiego człowieka. Będzie go nam – mieszkańcom gminy Trzebiatów – brakowało.

Klasyfikacja ogólna w Trzebiatowie wyglądała następująco: Oskar Ziółkowski (1. miejsce, 28 pkt), Paweł Piskorz (2. miejsce, 28 pkt), Tomasz Lademann (3. miejsce, 20 pkt), Szymon Holesiński (4. miejsce, 19,5 pkt), Krystian Makowiecki (5. miejsce, 16,5 pkt), Marcin Schabowski (6. miejsce, 14 pkt).

W przerwie rywalizacji nie zabrakło także konkurencji dla kibiców, również tych najmłodszych. Emocji nie brakowało! Relacje wideo ze Strongman Super Series Trzebiatów 2023 można obejrzeć na naszym YouTube. ©℗

Filmy: Sylwia DUDEK