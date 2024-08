Sąsiedzka wymiana na Drzetowie. Drugie życie przedmiotów

Na Drzetowie mieszkańcy zorganizowali akcję wymiany niepotrzebnych rzeczy: zabawek, książek, ubrań i wielu innych artykułów.Fot. Barbara MARKOWSKA

Mieszkańcy szczecińskiego Drzetowa zorganizowali akcję wymiany rzeczy niepotrzebnych. Wydarzenie odbyło się w parku kieszonkowym „Bezpieczna przystań” przy ulicy Rugiańskiej. W ramach akcji pod nazwą „Weź mnie ze sobą” uczestnicy mogli przynieść lub zabrać przedmioty od dawna niepotrzebne, lub nieużywane. Wśród artykułów, jakie przynieśli mieszkańcy, były między innymi: zabawki, puzzle, książki, ubrania, różne drobiazgi. Każdy mógł wziąć je bezpłatnie lub wymienić się na to, co mu się spodobało. Rzeczy, które nie znalazły nowych właścicieli, przekazane będą do sklepu charytatywnego.

Dla dzieci przygotowano zabawy z wolontariuszami z ESC in Polites. Organizatorem akcji było stowarzyszenie Przystań. Wartości.

(aj)