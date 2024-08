Daj przedmiotom drugie życie. Sąsiedzka akcja zero waste

Używane dobra

2024-08-09 09:41:55

Używane dobra luksusowe przyjmę: samochody sportowe (Ferrari, Lamborghini etc) prywatne odrzutowce, jachty, złoto inwestycyjne, nieruchomości etc, choć oferta kierowana jest głównie do bogaczy pokroju Sorosa czy Gatesa to nie wykluczam innych bogatych i zamożnych. 1% najbogatszych posiada ok 75 do 90% bogactwa świata, do tego są to znani filantropii chcący powstrzymać globalne ocieplenie a ja chętnie im w tym pomogę.