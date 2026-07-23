Sanepid sprawdza, jak śpią i co jedzą

W Zachodniopomorskiem nie brakuje atrakcyjnych miejsc na letni wypoczynek, także ten zorganizowany dla dzieci i młodzieży. Fot. Artur BAKAJ

Ponad dwa tysiące turnusów kolonijnych i obozowych, z których skorzysta blisko 108 tysięcy dzieci i młodzieży, zgłoszono już na tegoroczne wakacje w województwie zachodniopomorskim. Do tych miejsc wypoczynku zaglądają także inspektorzy sanitarni. I czasami odkrywają to, co może zakłócić zdrowy i bezpieczny wypoczynek, np. insekty w pokojach, brudne materace czy niedopieczone mięso podane do jedzenia.

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Do 6 lipca organizatorzy zdążyli zgłosić do elektronicznej bazy wypoczynku ponad 2 tysiące turnusów – i to wciąż nie koniec, bo baza jest aktualizowana na bieżąco. Dla sanepidu to przede wszystkim narzędzie pracy: każdy zgłoszony turnus może zostać skontrolowany, a rodzice mogą sami sprawdzić, czy miejsce, do którego wysyłają dziecko, w ogóle istnieje w systemie.

To istotne, bo właśnie brak zgłoszenia bywa pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Na szczęście do tej pory takiego przypadku inspektorzy nie odnotowali.

– Nie stwierdzono funkcjonowania tzw. dzikich form wypoczynku, czyli niezgłoszonych do elektronicznej bazy wypoczynku – przekazała Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Tylko w ciągu jednego tygodnia – od 26 czerwca do 6 lipca – pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych odwiedzili 84 turnusy. W zdecydowanej większości placówek warunki sanitarno-higieniczne oceniono jako dobre lub bardzo dobre, a żaden obiekt nie został zamknięty ani wyłączony z użytku.

Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości. W sześciu turnusach inspektorzy znaleźli między innymi insekty w pokojach, zabrudzone materace, nieszczelne fugi w łazienkach czy uszkodzone wyposażenie sanitariatów – od chwiejących się desek sedesowych po niedziałające spłuczki, niewłaściwy stan techniczny schodów w pokojach. Uchybienie w zakresie żywienia to brakujące wpisy w dokumentacji HACCP, źle oznakowane potrawy, a w jednym przypadku – podanie dzieciom niedopieczonego mięsa.

Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono trzy mandaty na łączną kwotę 800 złotych.

W analizowanym okresie do sanepidu trafiły też trzy zgłoszenia interwencyjne – najpewniej od rodziców lub samych uczestników wypoczynku. Dwa z nich okazały się zasadne i dotyczyły m.in. insektów w pokojach, brudnych materacy oraz niedopieczonego jedzenia podanego dzieciom.

W tym okresie na terenie województwa nie odnotowano ani jednego ogniska zatrucia pokarmowego, ani innych chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Inspekcja zapowiada, że kontrole będą trwać przez całe wakacje, a sanepid współpracuje przy nich z policją, strażą pożarną oraz samorządami.

(sag)

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