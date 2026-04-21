Dzień Otwarty Inspekcji Sanitarnej. Sanepid od kuchni

Przy stoisku amazonek można było nauczyć się samobadania piersi.

Z tej okazji Światowego Dnia Zdrowia stargardzki sanepid zorganizował dzień otwarty, zapraszając wszystkich chętnych do odwiedzenia stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ulicy Czernieckiego.

Podczas kilkugodzinnego wydarzenia odwiedzający mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca inspekcji oraz z czym na co dzień zajmują się jej pracownicy. Przygotowano wiele atrakcji, szczególnie z myślą o dzieciach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się radiowozy policyjne, które można było obejrzeć z bliska, strażackie stoisko, a także różne stanowiska związane z działalnością stacji. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o higienie komunalnej oraz sposobach badania wody, w tym jej pH i twardości.

- Prezentowaliśmy też zagadnienia związane z epidemiologią, mapą szczepień oraz działaniami prowadzonymi w różnych instytucjach - podsumowują Marta Więckowska-Skawińska i Dorota Wiśniewska z PSSE w Stargardzie.

W wydarzeniu uczestniczyli również strażacy z OSP Grzędzice, a także przedstawiciele lokalnych instytucji i szkół, w tym Zespół Szkół nr 5, który serwował uczestnikom pyszne ciasta. Swoją obecność zaznaczyły także amazonki Stokrotka, które prowadziły instruktaż samobadania piersi oraz promowały profilaktykę zdrowotną. Uczestnicy mogli na miejscu również wykonać podstawowe badania, takie jak pomiar cholesterolu i poziomu cukru we krwi przez przedstawicieli stowarzyszenia EZA. W sanepidzie obecni byli także fizjoterapeuci ze stargardzkiego szpitala.

Dzień otwarty był częścią obchodów Światowego Dnia Zdrowia, a jednocześnie stanowił wojewódzkie zakończenie tygodnia otwartych drzwi inspekcji sanitarnych. Jego celem było przybliżenie mieszkańcom pracy służb sanitarnych oraz zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa żywności, jakości wody pitnej i ochrony epidemiologicznej.

- Wydarzenie miało pokazać, na czym polega praca PSSE oraz jak ważna jest codzienna troska o zdrowie publiczne - komentuje Irena Agata Łucka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie. - Uczestnicy mogli w praktyczny sposób zapoznać się z „tajemnicami” inspekcji sanitarnej i zobaczyć jej działania „od kuchni”.©℗

Tekst i fot. Wioletta Mordasiewicz

