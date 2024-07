Rybacy w muzeum w Niechorzu

Sala wystawiennicza w rybackiej chacie

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu świętuje właśnie swoje 30-lecie działalności. Tymczasem za kilka dni otwarty ma być oficjalnie Park Etnograficzny w tej nadmorskiej miejscowości. Dla odwiedzających jest już jednak dostępny.

Jego częścią są zrekonstruowane rybackie chaty, w których prezentowana jest ekspozycja pokazująca materialne dziedzictwo rybactwa morskiego i etos zawodu rybaków. Park łączy funkcje edukacyjne, kulturalne i typowo turystyczne, przewidziano tam bowiem również miejsce na gastronomię w zrekonstruowanej rybackiej karczmie.

Trwają ostatnie prace przy tworzeniu ekspozycji (ciągle przybywa eksponatów). Pomieszczenia chat rybackich są już właściwie gotowymi salami ekspozycyjnymi od kilku dni dostępnymi dla zwiedzających. Park Etnograficzny w Niechorzu będzie z pewnością jedną z większych atrakcji turystycznych zachodniego wybrzeża.

Sam pomysłodawca przyznaje dziś, że było to przedsięwzięcie niełatwe, wymagające konsekwencji, by nie powiedzieć uporu, niespodziewanych przeszkód, a nawet obaw, czy w ogóle uda się je doprowadzić do końca. Realizacja projektu zmierza ku końcowi, satysfakcja okupiona jednak została zmęczeniem. Niewątpliwie jednak można mówić o sukcesie. Sukcesie nie tylko pomysłodawcy, ale też innych zaangażowanych osób i instytucji, w tym przede wszystkim Urzędu Morskiego w Szczecinie i jego ówczesnego dyrektora – Józefa Gawłowicza, który lata temu podjął decyzję o przekazaniu terenu koło latarni morskiej na park etnograficzny. Nie byłoby też osady rybackiej bez zaangażowania gminy Rewal, która pokryła koszty „wkładu własnego” projektu, czyli przekazała na inwestycję 1,3 mln złotych. Niebagatelny był również – co podkreśla Henryk Gmyrek – udział w ostatniej, bodaj najtrudniejszej fazie budowy jego najbliższych współpracowników – Szymona Jędrzejowskiego i Sebastiana Kuzickiego oraz etnografa Waldemara Kopczyńskiego z Muzeum Narodowego w Szczecinie. ©℗

Tekst i fot. (r.c.)