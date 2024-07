Rusza Wioska Artystyczna Janowo. Największe centrum teatralne w Polsce

Organizatorzy Wioski Artystycznej Janowo – Agnieszka Pacho i Adam Owczarek Fot. Agata JANKOWSKA

W piątek, 5 lipca, ruszy siódma edycja Wioski Artystycznej w Janowie, na którą składają się spektakle teatralne, koncerty i pokazy filmowe. Małą miejscowość nieopodal Rewala odwiedzą znani artyści – aktorzy, muzycy, plastycy i pisarze. Wydarzenie potrwa całe lato, aż do 28 sierpnia.

Program wydarzenia jest bardzo bogaty. Imprezy odbywać się będą w zadaszonym namiocie z salą na 250 miejsc, codziennie o godz. 20:15. Wydarzeniem inaugurującym Wioskę Artystyczną będzie spektakl „Apetyt na czereśnie”, w którym wystąpią Rafał Olbrychski i Maria Niklińska. Widzów czeka także koncert muzyki afrykańskiej w wykonaniu zespołu Moribaya. Wśród gości będą także: Artur Barciś ze swoim show, Edyta Jungowska, Artur Pontek, Daniel Taraszkiewicz ze spektaklem „Cudowna terapia”, Joanna Szczepkowska z monodramem „Goła baba”, Olga Bończyk, Grażyna Łobaszewska, Adam Nowak, Zbigniew Zamachowski czy Piotr Bukartyk. W programie także stand-up i kabaret (m.in. w wykonaniu Krzysztofa Skiby).

Wystąpią także grupy improwizatorskie Scena IMPRO Teatru Nowego w Łodzi i Teatru Komedii IMPRO. W sierpniu na scenie pojawią się Joanna Zółkowska, Paulina Holtz i Kacper Kuszewski w spektaklu „Pani Pylińska i sekret Chopina”.

W małej sali koncertowej ponadto odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki koncerty Leny Ledoff, wybitnej pianistki, która zaprezentuje kompozycje Fryderyka Chopina w duchu jazzowym i popowym.

Od 23 lipca do 1 sierpnia przygotowano atrakcje dla dzieci, czyli bajki teatralne we wtorki, środy i czwartki. W piątki, soboty i niedziele odbywać się będzie bezpłatne kino familijne – nowość w ramach Wioski Artystycznej.

Cały program i bilety dostępne są na stronie organizatora: https://janowo.art/repertuar/.

– U nas codziennie coś się będzie działo – moc atrakcji i ciekawych rzeczy – mówi Adam Owczarek, rzecznik prasowy Wioski Artystycznej w Janowie.

– W lipcu i sierpniu stajemy się największym centrum teatralnym w Polsce – podkreśla Agnieszka Pacho, dyrektor artystyczna imprezy. – Mamy przygotowanych 80 spektakli, 30 koncertów i 40 seansów kinowych.

To już 7. edycja wydarzenia. Do tej pory wzięło w niej udział 50 tys. widzów, a przez te wszystkie lata odbyło się 500 spektakli. Janowo to niewielka wioska, w której na co dzień mieszka kilka osób. W lipcu i sierpniu zamienia się w miejsce tętniące życiem i sztuką. Poza sceną teatralną w Janowie działają także kawiarnia, księgarnia i galeria. ©℗

(aj)