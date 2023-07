Rowerowo i rodzinnie. Po Puszczy Bukowej z „Gryfusem”

Uczestnicy jednego z rodzinnych rajdów rowerowych Szczecińskiego Klubu Rowerowego „Gryfus”.Fot. archiwum organizatorów

Trzeci Rodzinny Rajd Rowerowy „Po Puszczy Bukowej z Gryfusem” to kolejna akcja letnia zorganizowana przez wolontariuszy Szczecińskiego Klubu Rowerowego „Gryfus”.

W rajdzie wzięło udział około 100 miłośników turystyki rowerowej. Najmłodsi mieli 4 lata, a najstarsi ponad 80 – stawiły się więc wielopokoleniowe rodziny.

– Serce się raduje, że tak wiele dzieci z rodzicami i dziadkami przybyło na ten rajd. Radość na twarzach tych dzieci jest dla nas największą nagrodą – przyznaje Krystyna Roszak, wolontariuszka Szczecińskiego Klubu Rowerowego „Gryfus”.

Dla wszystkich uczestników była to kolejna okazja, aby połączyć pasję do jazdy na rowerze z odkrywaniem malowniczych tras i spotkać się z innymi entuzjastami turystyki rowerowej. Trasa prowadziła po bardzo malowniczych terenach Puszczy Bukowej i była dostosowana do możliwości nawet najmłodszych uczestników rajdu. Puszcza Bukowa stanowi prawdziwy raj dla miłośników rowerowych przygód. Obszar ten oferuje wiele różnorodnych tras rowerowych. Rajd zakończono nad Jelenim Stawem, gdzie uczestnikom imprezy wręczono pamiątkowe medale.

Kolejna edycja rajdu za rok. Do jego przeprowadzenia oprócz wolontariuszy potrzebne są również fundusze.

– Mamy wolontariuszy z wielkimi sercami, którzy są chętni do organizacji kolejnych rajdów, ale czasami brak środków nie pozwala nam na zorganizowanie kolejnych edycji wydarzenia, a organizowane przez nas rajdy rodzinne z zasady są bezpłatne – mówi Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego „Gryfus”. – I dlatego zapraszamy do współpracy firmy z prawobrzeża, które chciałyby wesprzeć przyszłoroczną, czwartą edycję Rajdu „Po Puszczy Bukowej z Gryfusem”.

Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus” rozpoczął też zapisy na tegoroczną edycję Ultra Gryfusa, czyli 6. Turystyczny Ultramaraton Rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego. Odbędzie się on w dniach 2-3 września br. ©℗

(żuk)