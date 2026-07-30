Rekreacja i dziesiątki interwencji

Wypoczywając nad wodą, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Fot. KMP Szczecin

Wakacyjny sezon nad wodą trwa. Szczecińskie kąpieliska, plaże i popularne miejsca rekreacji przyciągają mieszkańców oraz turystów. Nie wszystkim jednak czas mija wyłącznie beztrosko. W ubiegłym tygodniu w rejonach wypoczynku policja podjęła 128 interwencji, ujawniła ponad 50 wykroczeń i zatrzymała trzy osoby poszukiwane.

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Działania prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno i Oddziału Prewencji KWP przy wsparciu strażaków. Patrole pojawiały się w miejscach najchętniej odwiedzanych przez wypoczywających, reagując na zgłoszenia i przypadki łamania przepisów.

W ciągu tygodnia wylegitymowano 198 osób i skontrolowano 15 pojazdów.

Służby przypominają, że bezpieczny wypoczynek zależy także od rozsądku.

– Wypoczywając nad wodą, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Korzystajmy wyłącznie z miejsc do tego przeznaczonych, nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, a dzieci i osoby wymagające opieki pozostawajmy pod stałym nadzorem – przypomina szczecińska policja.

(K)

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