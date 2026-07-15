Przyjdź, zagraj, poznaj ludzi. Reset offline

Na planszówkowy reset offline zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Dąbiu. To oferta dla młodzieży i dorosłych.

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Spotkania dla miłośników gier planszowych odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16 do 20 w Klubie Delta przy ul. Racławickiej. Kolejne spotkanie w środę o godz. 16.20. Wstęp wolny.

- Różnorodność, jaką oferuje nam rynek gier, sprawia, że każdy może wśród nich znaleźć coś dla siebie – strategie, łamigłówki logiczne, fabuły uczące wyobraźni i kreatywności, gry dla całych rodzin, na imprezę ze znajomymi i wiele, wiele innych - zachęcają organizatorzy. Klub gier planszowych offline to wartościowa rozrywka i okazja do samorozwoju. Przyjdź, zagraj, poznaj nowych ludzi i daj się wciągnąć w świat gier! (K)

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