Ostatnie dni na plażowanie. Jak długo otwarte będą szczecińskie kąpieliska?

Wraz z początkiem września kończy się sezon kąpieliskowy. Kąpieliska wprawdzie nadal będą dostępne dla mieszkańców, ale bez ochrony ratowniczej. Kąpiel wtedy już nie jest wskazana, ale będzie można korzystać np. z istniejącej na nich infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Kończy się sezon wakacyjny, a wraz z nim sezon kąpieliskowy. Z początkiem września nie będzie już między innymi ochrony ratowniczej na Arkonce, Głębokim, Dziewokliczu i Dąbiu. Warto więc wykorzystać jeszcze te ostatnie dni w obecnym sezonie na bezpieczną kąpiel. Jeśli tylko pogoda pozwoli.

Przypominamy więc, że kąpielisko przy jeziorze Głębokim będzie otwarte do 1 września. W sierpniu jeszcze do godz. 20.00 można korzystać, jednak dwie ostatnie godziny nie są objęte ochroną ratowników.

Taki sam termin zamknięcia obowiązuje na Arkonce, Dziewokliczu i w Dąbiu. Do końca sierpnia kąpielisko na Arkonce otwarte będzie do godz. 19.00. Dąbie do 22., ale trzeba pamiętać, że cztery ostatnie godziny dostępne są tu bez ochrony ratowniczej i bezpłatne. Dziewoklicz otwarty jest w sierpniu do godz. 20.00, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej.

Po 1 września na miejskich kąpieliskach zamknięte będą kasy biletowe, nie będzie też ratowników. Kąpać się można tylko na własną odpowiedzialność. W tym samym czasie zamknięta będzie strefa zewnętrzna w Fabryce Wody. ©℗

(aj)