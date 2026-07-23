Opole 2026. Nasz człowiek w jury

W tym roku organizatorzy Festiwalu postanowili zaprosić Andrzeja Szpaka do prac w komisji festiwalowej. Fot. archiwum Andrzeja Szpaka

Ubiegłoroczny VIII Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2025 przyniósł również niebagatelne wyróżnienie dla Szczecinianina. Komisja konkursowa pod kierownictwem Adama Spyrki, znanego kompozytora, dyrygenta, aranżera i reżysera muzycznego, przyznała główną nagrodę Grand Prix Andrzejowi Szpakowi muzykowi wywodzącemu się ze Szczecina – obecnie mieszkającemu w Szwecji.

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Grand Prix to również nagroda dodatkowa, którą była możliwość nagrania płyty w Radio Opole. Artysta postanowił nagrać w nowej aranżacji piosenki Czesława Niemena. W efekcie, w marcu tego roku, ukazała się płyta CD pt. „Sen o Warszawie”. Na krążku znajduje się 10 piosenek nagranych z kwintetem jazzowym Jacka Mielcarka. Na płycie znajduje się m.in. kultowy protest song „Dziwny jest ten świat”, którego tematyka z dekady na dekadę jest coraz bardziej aktualna. Krążek CD dostępny jest w sieci Empik.

W tym roku organizatorzy Festiwalu postanowili zaprosić Andrzeja Szpaka do prac w komisji festiwalowej.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie – skomentował artysta.

IX Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2026, odbędzie się w dniach 24-26 lipca br. Do Opola zjadą polonijni wykonawcy z różnych krajów świata (w zeszłym roku wystąpiło 24 wykonawców z 17 krajów). Koncert Powitalny odbędzie się 24 lipca o godz. 17.00 na Opolskim Rynku. Poprzedzi go korowód festiwalowy, który przejdzie ulicami Opola. Koncert poprowadzi dyrektor festiwalu, red. Halina Nabrdalik i red. Sławomir Kielar z Radia Opole. ©℗

(żuk)

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