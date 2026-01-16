Andrzej Szpak i Baltic Neopolis Quartet. Pamięci Czesława Niemena

W sobotę 17 stycznia o godz. 18 w Domu Kultury 13 Muz przy Pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie odbędzie się koncert "Niemen kameralnie w 22. rocznicę śmierci - Andrzej Szpak i Baltic Neopolis Quartet". Wydarzenie poprowadzi Mieczysław Podsiadło.

Nieprzerwanie od 2011 roku Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena w Szczecinie organizuje koncerty mające uczcić tego wybitnego artystę. Najbliższe sobotnie wydarzenie to niewątpliwy ewenement w polskiej muzyce: piosenki tego artysty w aranżacjach na głos i kwartet smyczkowy. Wykonawcą będzie Andrzej Szpak wraz z sekcją rytmiczną oraz Baltic Neopolis Quartet.

Bilety do nabycia w biletomat.pl tel. 573 803 965 oraz w kicket.com tel. 22 69 99 940. Podczas koncertu będzie można nabyć płytę Andrzeja Szpaka p/t "Sen o Warszawie".

Andrzej Szpak - uhonorowany medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zdobywca pierwszej nagrody na PFPP Opole 2025. Wokalista jest także finalistą The Voice Senior oraz zdobywcą tytułu „Najlepszy odtwórca piosenek Czesława Niemena w Polsce 2017”, przyznanego przez Kapitułę Konkursu i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Artystyczne w Gdańsku. Jest też laureatem nagrody Marszałka Zachodniopomorskiego "Złoty Gryf 2025".

Baltic Neopolis Quartet - powstał w 2008 r. i ma za sobą występy w ponad 27 krajach świata, m.in. w Chinach, Japonii, RPA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i w wielu innych krajach. Otrzymał także Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności oraz statuetkę Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku - Muzyka kameralna. Aranżacje na instrumenty przygotował Kuba Mielcarek, aranżacje na kwartet smyczkowy opracował Miłosz Wośko.

