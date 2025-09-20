Grand Prix dla protest songu. Z Opola do Szczecina

Andrzej Szpak Fot. archiwum Andrzeja SZPAKA

„VIII Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej Opole – 2025” przyniósł niebagatelne wyróżnienie dla szczecinianina, mieszkającego w Szwecji.

Udział w imprezie wzięło 24 wykonawców z 17 krajów – na estradzie oklaskiwano m.in. artystów przybyłych z takich krajów jak Austria, Białoruś, Belgia, Niderlandy, Francja, Dania, Kanada, Ukraina, Kazachstan, Niemcy, Włochy i Szwecja.

Koncert finałowy odbył się w sali Filharmonii Opolskiej. Komisja konkursowa pod kierownictwem Adama Spyrki, znanego kompozytora, dyrygenta, aranżera i reżysera muzycznego, przyznała nagrodę główną Grand Prix szczecińskiemu muzykowi, Andrzejowi Szpakowi.

Podczas koncertu finałowego wykonał on największy polski protest song, „Dziwny jest ten świat” – ponadczasowej kompozycji Czesława Niemena. W marcu br. ukazała się najnowsza płyta Andrzeja Szpaka zatytułowana „Sen o Warszawie”. Na krążku CD znalazło się 10 piosenek Czesława Niemena, nagranych z kwintetem jazzowym Jacka Mielcarka. Oczywiście, na płycie nie zabrakło również kultowego protest songu.

(żuk)