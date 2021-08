Nowy dalmierz w kolekcji Muzeum Obrony Wybrzeża

Polski dalmierz z 1950 roku, wzór ZDN1, trafił do kolekcji Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda. Pasjonaci historii dodają, że na kolekcjonerskim rynku optyka z demobilu powoli się kończy, ale ceny za tego typu zabytki jeszcze są atrakcyjne. Fort Gerharda posiada jedną z najbogatszych kolekcji zabytków z okresu I oraz II wojny światowej oraz czasów zimnej wojny w Europie. I ta kolekcja cały czas się powiększa. Dlatego po wycieczce z pruskim żołdakiem warto zarezerwować sobie więcej czasu na obejrzenie niezwykłych ekspozycji zgromadzonych na dwóch kondygnacjach w redicie fortu. Kolejnym reliktem, który trafił do muzeum, jest polski dalmierz, wzór ZDN1 z 1950 roku. Ceny tego rodzaju zabytków nadal są bardzo przystępne. To kwestia czasu, gdy to się zmieni. – Za parę lat kolekcjonerzy będą sobie pluć w brodę, jeżeli teraz nie skorzystają z okazji. Zasoby Agencji Mienia Wojskowego kurczą się z dnia na dzień – mówią pasjonaci z Fortu Gerharda. ©℗

Tekst i fot. BaT