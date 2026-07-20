Morzyczyn znów stanie się stolicą sztuki

W tym roku odbędzie się już 24. edycja pleneru w Morzyczynie. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Przez niemal dwa tygodnie Morzyczyn nad jeziorem Miedwie będzie gościł artystów biorących udział w XXIV Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych SAIE „Nad jeziorem Miedwie”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej odbędzie się w dniach 22 lipca – 2 sierpnia 2026 roku.

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Warsztaty od lat są okazją do spotkania twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki. Uczestnicy nie tylko rozwijają swoje umiejętności, ale także wymieniają doświadczenia i inspiracje, pracując w malowniczym otoczeniu jeziora Miedwie.

Kulminacja wydarzenia zaplanowana została na sobotę, 1 sierpnia. O godz. 14 rozpocznie się wystawa poplenerowa, podczas której będzie można obejrzeć prace powstałe w trakcie warsztatów. Godzinę później, o 15, odbędzie się koncert finałowy Countdown Orchestra im. Jana Skrosia z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbiu.

Nie zabraknie również propozycji dla mieszkańców i turystów. Organizatorzy przygotowali warsztaty plastyczne i muzyczne w amfiteatrze, a także warsztaty plastyczne w motelu Polonus.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne SAIE to wydarzenie z wieloletnią tradycją, które na stałe wpisało się w letni kalendarz imprez nad Miedwiem. Finałowa prezentacja prac oraz koncert będą doskonałą okazją, by przekonać się, jak wiele powstało podczas kilkunastu dni twórczej pracy i wspólnie spędzić czas w artystycznej atmosferze. Zaprasza SAIE w Szczecinie.

(w)

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