Weekend w regionie pełen atrakcji

Świnoujście po raz kolejny zaprasza do wspólnej zabawy. Fot. Bartosz TURLEJSKI

Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców

Świnoujście. XXI Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia, odbędą się w niedzielę, 21 września, na plaży przy „Wiatraku”. Początek zawodów o godz. 11.30.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Do rywalizacji mogą przystąpić dzieci, młodzież i dorośli – indywidualnie lub w ramach zgłoszeń dokonywanych przez szkoły, organizacje społeczne, domy kultury czy świetlice. Wystarczy pojawić się na plaży z własnoręcznie wykonanym lub zakupionym latawcem.

Latawce będą oceniane w dwóch kategoriach – statycznej (oryginalność, staranność wykonania, oprawa plastyczna) i w locie (jakość lotu, stabilność, efekty specjalne). Rywalizacja odbędzie się w podziale na typy latawców – płaskie, skrzynkowe i gotowe – oraz na grupy wiekowe, od przedszkolaków po dorosłych.

Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, a współorganizatorami OSiR „Wyspiarz” i Urząd Miasta Świnoujście.

Mistrzostwa mają na celu nie tylko sportową rywalizację i dobrą zabawę, ale także popularyzację wiedzy z zakresu aerodynamiki, rozwijanie kreatywności i integrację międzypokoleniową.

Nadmorska kolejka zaprasza

Powiat gryficki. Nadmorska Kolej Wąskotorowa przygotowała oferty wycieczek edukacyjnych (Edukacyjna Podróż w Czasie) dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W każdym z wariantów wycieczki gwarantowana jest ciekawa przygoda z edukacją w tle. Jest także propozycja dla seniorów wypoczywających we wrześniu nad Bałtykiem, projekt pod nazwą Kolej na Seniora. Jest to propozycja aktywnego spędzenia czasu, skierowana do osób z grupy wiekowej 60+. Seniorzy mogą skorzystać z wycieczki obejmującej zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych na szlaku nadmorskiej wąskotorówki. W czasie zwiedzania grupa porusza się wyłącznie kolejką, bez konieczności korzystania z dodatkowych środków transportu. Edukacyjna Podróż w Czasie oraz Kolej na Seniora to dwa sprawdzone projekty promocyjne, które od lat cieszą się popularnością wśród grup zorganizowanych, odwiedzających rewalskie wybrzeże poza sezonem letnim. Można z nich skorzystać w dni powszednie, od poniedziałku do piątku do 26 bm. Od października pociągi Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej kursować będą weekendowo, a z promocyjnej wycieczki będzie można korzystać w piątki.

Przejazd pociągu na trasie z Gryfic do Pogorzelicy to prawie dwugodzinna podróż wśród malowniczych nadmorskich krajobrazów. Na trasie wąskotorówki znajduje się wiele zabytków architektury, takich jak latarnia morska w Niechorzu, ruiny średniowiecznego kościoła na klifie, zabytkowy kościół neogotycki oraz zespół pałacowy w Trzęsaczu, neogotycki pałac w Dreżewie, czy dworska rezydencja z końca XVIII w. w Rybokartach. Podróżując Nadmorską Koleją Wąskotorową po gminie Rewal można również dotrzeć do wielu ciekawych atrakcji turystycznych.

Dynia królową jesieni

Morzyczyn. Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej „Złota Dynia” odbędzie się 20 i 21 września w Morzyczynie nad Miedwiem. Rozpoczęcie zaplanowane jest na sobotę na godz. 10. O g 12.20 rozpoczną się występy zespołów ludowych. W niedzielę przed południem będą przyjmowane zgłoszenia do konkursów, których rozstrzygnięcie zaplanowane jest na godz. 16. Tego dnia ze sceny znów popłynie folklor, a gościem organizatorów będzie Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce.

Zabawa wśród sąsiadów

Stargard. Stowarzyszenie Potrzebny Dom zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na os. Lotnisko. Festyn z okazji Dnia Sąsiada zaplanowano na sobotę, 20 września. Początek imprezy o 12.

– Jak zawsze spotkamy się na parkingu przy ul. J. Śniadeckiego – zaprasza stowarzyszenie Potrzebny Dom, który Dzień Sąsiada organizuje już po raz 16.

Na festynie każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku motywem przewodnim festynu będzie piłka nożna. W akcji zobaczymy m.in. młodych zawodników z Kluczevii. Początek turnieju godz. 10. Oprócz tego nie zabraknie dobrej muzyki, konkursów z nagrodami, tematycznych stoisk i zabaw dla małych i dużych.

