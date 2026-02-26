Młodzi szachiści opanowali Morzyczyn

W niedzielnym turnieju wzięło udział ponad 30 młodych uczestników. Fot. Koło szachowe Miedwie - Morzyczyn

W niedzielę, 22 lutego, w Morzyczynie odbył się II Zimowy Turniej Szachowy Morzyczyn 2026. Wydarzenie zostało przyciągnęło 32 zawodników z regionu.

Turniej zorganizowano z myślą o dzieciach i młodzieży do lat 18. Zgłosiło się aż 32 zawodników.

– Każda rozegrana partia była dowodem determinacji, koncentracji oraz sportowej postawy fair play – mówi Sławomir Lipczyński, organizator, prowadzący Koło Szachowe Miedwie – Morzyczyn. – Wasza obecność, zaangażowanie oraz wysoki poziom rozgrywek pokazały, jak wielki potencjał i pasja do królewskiej gry drzemie w młodym pokoleniu. Niezależnie od zajętego miejsca, wszyscy jesteście zwycięzcami!

Turniej rozegrano w kilku kategoriach wiekowych oraz tematycznych. Zgodnie z przyjętą zasadą nagrody nie podlegały sumowaniu – zwycięzcy kategorii OPEN nie byli klasyfikowani w grupach: uczeń klasy I-IV oraz uczeń klasy V-VIII i wyższych. Ideą organizatorów było umożliwienie jak największej liczbie uczestników zdobycia pucharu i wyróżnienia, tak aby mniej zaawansowani gracze mogli poczuć ducha rywalizacji i radość z sukcesu.

Wyjątek stanowiły dwie kategorie: dziewczęta oraz najlepszy gracz z gminy Kobylanka. W tych przypadkach nagrody mogły się sumować, co było ukłonem w stronę lokalnej społeczności i formą promocji szachów wśród dzieci i młodzieży z gminy. W kat. open pierwsze miejsce zajął Adam Wites z gminy Kobylanka. Drugie miejsce wywalczyła Lena Augustyniak z Żarowa, a trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Makarze z Rzeplina.

W kat. uczeń klasy I-IV: w najmłodszej grupie triumfował Matteo Oses z gminy Kobylanka. Drugie miejsce zajął Jan Baryłowicz, również reprezentujący gminę Kobylanka, natomiast trzecie miejsce wywalczył Korneliusz Kaniowski ze Stargardu.

W kat. uczeń klasy V-VIII i więcej: pierwsze miejsce zdobył Mikołaj Widerowski ze Stargardu. Na drugim miejscu uplasował się Radosław Rodzoch z Rzeplina, a trzecie miejsce zajął Wojciech Kościński z Morzycy.

W rywalizacji dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Lena Augustyniak z Żarowa. Drugie miejsce przypadło Antoninie Bartosik z gminy Kobylanka, a trzecie miejsce wywalczyła Nina Wysocka, również z Żarowa.

Najlepszym graczem z gminy Kobylanka pierwsze miejsce zajął Adam Wites. Drugie miejsce przypadło Matteo Osesowi, a trzecie miejsce Janowi Baryłowiczowi.

Organizatorzy podkreślają, że poza wynikami najważniejsza była atmosfera wydarzenia i sportowa postawa uczestników.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz dziękujemy wszystkim zawodnikom za wysoki poziom rozgrywek i wspaniałą atmosferę turnieju – informują, dziękując rodzicom, opiekunom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

(w)

