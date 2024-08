XV Festyn Komandosa w Dziwnowie. Desant rozpocznie się w piątek [FILM]

Festyn Komandosa, 2023 r. Prezentacja broni, w którą wyposażone są brytyjskie wojska specjalne. Fot. Roman CIEPLIŃSKI/archiwum

Już w piątek w Dziwnowie rozpocznie się XV Festyn Komandosa. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, odbędą się koncerty, pokazy sprzętu wojskowego i uzbrojenia, spotkania integracyjne byłych żołnierzy jednostek specjalnych i oczywiście – pokaz skoków spadochronowych na wodę (w cieśninie Dziwna). Tradycyjnie przez trzy dni odbywać się będzie jarmark militarny. A oto szczegółowy program tej wspaniałej imprezy:

Festyn Komandosa w Dziwnowie to impreza militarna poświęcona wojskom specjalnym. To właśnie w Dziwnowie stacjonował 1 Batalion Szturmowy, uważany za kolebkę polskich komandosów. Pod koniec sierpnia przyjadą do nas komandosi z całej Polski oraz sympatycy tych formacji. Zobacz szczegółowy program imprezy.

Tak na imprezie było przed rokiem.

Film: Roman Ciepliński

PROGRAM XV FESTYNU KOMANDOSA

Piątek 23.08.2024 r.

od 16:00 – Czynne: biuro Festynu, dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty promocyjne jednostek wojskowych ( park ), jarmark militarny.

17:00 – Pokaz sprzętu i uzbrojenia jednostek wojskowych Garnizonu Dziwnów. – Pokaz pracy patrolu inż.- sap. ( park koło Amfiteatru ).

17:00 – Zawody, w rzucie nożem i toporkiem, o puchar śp. mjr Jerzego Roczniaka ( park ).

17:00 – Apel Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz ( Reymonta 8 ).

17:00 – Zabawy ze spadochronem ( GRH Południe miejsce: plaża przy ul. Reymonta ).

18:00 – Polski Vintage – muzyczny wehikuł czasu – koncert ( Dom Kultury Dziwna ).

19:00 – Zebranie członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz. ( restauracja „Żeglarska”).

Sobota 24.08.2024 r.

od 9:00 – Czynne: biuro Festynu, dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty promocyjne jednostek wojskowych, jarmark militarny. – Początek akcji krwiodawstwa – Organizator KHD NIL ( Aleja Gwiazd ).

9:00 – Apel, wręczenie okolicznościowych wyróżnień, powitanie maszerujących w Marszu Mirona i 56ks.

9:50 – Otwarcie Izby Pamięci Polskich Spadochroniarzy ( Reymonta 8 ).

9:50 – Prezentacja historycznego sztandaru 1 bsz, sesja zdjęciowa (plac apelowy ).

10:00 – Koncert zespołu „Pipes&Drums” ( amfiteatr w parku ).

11:00 – Odwiedziny w koszarach JW4101 ( byli żołnierze 1 bsz ).

11:00 – Zawody strzeleckie o puchar śp. mjr Ryszarda Czerkawskiego – ( strzelnica garnizonowa ).

11:00 – Inscenizacja historyczna „Operacja Market Garden” GRH Nałęcz ( park ).

13:00 – Koncert dudziarzy ( amfiteatr ).

14:00- Inscenizacja historyczna „23 dzień Powstania Warszawskiego” ( park ).

14:00 – Spotkanie integracyjne byłych żołnierzy jednostek specjalnych ( Ośrodek Sportów Wodnych ).

17:00 – Zakończenie akcji honorowego krwiodawstwa.

18:00 – Skoki spadochronowe na wodę – pokaz ( rzeka Dziwna k. Stacji Orlen ).

19:00 – Zabawy ze spadochronem GRH Południe ( plaża ).

21:00 – Apel zmarłych – ( cmentarz komunalny ).

Niedziela 25.08.2024 r.

od 9:00 – Czynne wszystkie elementy Festynu ( park ).

10:00 – Msza św. (kościół garnizonowy).

10:00 – Pożegnalny koncert dudziarzy ( amfiteatr ).

14:00 – Apel kończący XV Festyn Komandosa.

Jak informują organizatorzy program festynu, ze względu na warunki atmosferyczne, może ulec zmianie.

W budynku ( ul. Reymonta 8 ) wystawa medali i odznak wojsk specjalnych ze zbiorów Z. Żywickiego.

W zawodach strzeleckich biorą udział wyłącznie byli żołnierze 1 bsz i kampanii specjalnych.

Jarmark Militarny odbywać się będzie w parku przy. ul. Sienkiewicza – tzw. „patelnia”.