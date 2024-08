Kino na Leżakach. „Służące”

Już dziś, w czwartek (22 sierpnia) kolejne spotkanie z Kinem na Leżakach. Tym razem rozłoży się przy brzegu Stawu Brodowskiego w Szczecinie. A na ekranie zostanie wyświetlony film pt. „Służące”. Początek o godz. 21.00.

Czwartkowy seans będzie swoistą podróżą w czasie. Akcja filmu toczy się w stanie Mississippi w latach 60. W roli głównej występuje Emma Stone grająca Skeeter, dziewczynę z dobrego domu z południa, która po studiach marzy o karierze pisarki. Niespodziewanie wywraca do góry nogami życie swoich przyjaciół i mieszkańców rodzinnego miasteczka, gdy postanawia przeprowadzić wywiad z czarnoskórą służącą najzamożniejszych rodzin w okolicy. Ta decyduje się ujawnić ciemne sekrety życia czarnoskórej mniejszości. Ze zwierzeń rodzi się przyjaźń. Okazuje się, że przyjaciółki mają sobie dużo do opowiedzenia. Zarówno one, jak i inni mieszkańcy miasteczka są świadkami zmieniających się czasów i obyczajów.

Na widzów czekać będą leżaki (ponad 100 szt.), koce, preparaty na komary, w razie deszczu peleryny przeciwdeszczowe i bufet kinowy, w którym można kupić popcorn i napoje (z możliwością płatności kartą).

A kolejna okazja do obejrzenia filmu pod chmurką w ramach tego cyklu będzie za tydzień (29 sierpnia) – na Psim Polu (os. Zawadzkiego) zaplanowano projekcję filmu pt. „Jak wytresować smoka”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zstw.szczecin.pl.

