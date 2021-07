Hiszpański akcent podczas Żagli 2021

W sobotę po zachodzie słońca mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym koncercie muzyki hiszpańskiej pod przewodnictwem Krzysztofa Meisingera. Dźwięki będą wypływać wprost z pokładu Atyli – jednego z nielicznych na świecie ręcznie wykonanych żaglowców o drewnianym kadłubie, które wciąż są w użyciu.

Jeden z najwybitniejszych i najbardziej charyzmatycznych gitarzystów klasycznych Krzysztof Meisinger wraz ze swoją orkiestrą wystąpi dla szczecińskiej publiczności już w sobotę. Maestro współpracuje z takimi gwiazdami muzyki klasycznej jak Sumi Jo, Philharmonia Quartett Berlin czy orkiestra Academy of St Martin in the Fields. Międzynarodowa krytyka porównuje jego talent do takich artystów jak Piotr Anderszewski czy Pepe Romero, a mistrzami Krzysztofa Meisingera są Aniello Desiderio czy Christopher Parkening.

Krzysztof Meisinger występuje na całym świecie, od Tokyo po Los Angeles i Buenos Aires. Gra koncerty w najbardziej renomowanych salach, jak Musikverein w Wiedniu, Wigmore Hall w Londynie, Tokyo International Forum, Filharmonia Berlińska, Theatre du Chatelet w Paryżu czy Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie.

Natomiast już w sobotę wystąpi dla szczecińskiej publiczności na pokładzie hiszpańskiego szkunera. Koncertu będzie można posłuchać, przechodząc bulwarami i przystając na nabrzeżu Pasażerskim.

– Do gorącej Hiszpanii przeniesiemy się za sprawą orkiestry barokowej „Poland baROCK”, której Meisinger jest założycielem, liderem i kierownikiem artystycznym – dodaje Celina Wołosz, rzecznik prasowy miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Orkiestra ta zrzesza znakomitych młodych muzyków nastawionych na wykonywanie muzyki dawnej z wybitnymi i bardzo doświadczonymi artystami z tej dziedziny. Dzięki temu Poland baROCK to zespół, w którym młoda energia spotyka się z otwartymi umysłami i światem muzycznej fantazji.

Poland baROCK to także nowy nurt instrumentacji – to prawdopodobnie pierwszy w historii muzyki projekt łączący „ortodoksyjną” orkiestrę barokową z nowoczesną gitarą klasyczną. W 2018 roku orkiestra Poland baROCK z Krzysztofem Meisingerem nagrała swój pierwszy album „Vivaldissimo”, który wzbudził ogromną sensację wśród międzynarodowej krytyki, a niemiecki magazyn „Klassik Haute” określił album mianem „arcydzieła”.

