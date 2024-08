Historia rybołówstwa w szczecińskim muzeum

Dział Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie włącza się w obchody tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa ekspozycją „Powiązane w sieć – w sieci powiązani”. Zaprezentowany zostanie sprzęt rybacki z naszego regionu znajdujący się w zbiorach liczących obecnie ponad 650 obiektów. Około 95 proc. to zabytki zgromadzone w okresie powojennym; z tych przedwojennych w 1945 roku udało się zabezpieczyć tylko 54 obiekty.

W 2024 roku ZDD odbywają się pod hasłem „Szlaki, sieci, połączenia”. Muzeum Narodowe w Szczecinie zwraca uwagę na wieloznaczność słowa „sieć” – od narzędzia do połowu ryb, poprzez sieć pająka, przewody, drogi, linie aż do współczesnego znaczenia, czyli sieci internetowej.

– Powiązane w sieci są ryby, a w sieci powiązani są ludzie. To zdanie uzmysławia nam, jak bardzo jesteśmy zależni od siebie – pisze Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy MNS.

Krótki rys historyczny dotyczący rybołówstwa ma zachęcić do odwiedzenia nowej, czasowej wystawy:

– Dawniej rybacy sami wiązali sieć z nici i sznurów z włókien konopi, pokrzywy, manili, lnu. Była to ciężka praca, a służyło do niej specjalne narzędzie – kleszczka. Kleszczki mają charakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta stożkowato zakończonego na górze, a w dolnej części przypominającego literę C. W górnej części kleszczki znajduje się wyżłobiony otwór, pośrodku którego wystaje cienka igła służąca do owijania na niej nici. Sieciarz stosował węzły jedno- lub dwuzamachowe. Według doświadczonych wytwórców węzły jednozamachowe były bardziej wytrzymałe i tworzyły trwałe połączenia. Dobrze wykonana sieć rybacka charakteryzowała się trwałością i efektywnością. Odpowiednio zapleciony materiał, poddawany rozsądnemu wykorzystaniu, mógł wytrzymać długie lata. Ponadto dobrze dobrany rodzaj sieci, a także jej długość i wielkość oczek, pozwalały zmaksymalizować liczbę udanych połowów, tym samym oszczędzając czas i pieniądze rybakom.

Ekspozycja „Powiązane w sieć – w sieci powiązani”” będzie dostępna od 30.08 do 13.10.2024 roku w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, w holu na pierwszym piętrze.

