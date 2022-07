Haft, robótki ręczne i wyklejanki. Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim

W szczecińskim Muzeum Narodowym, przy Wałach Chrobrego, odbywają się wakacyjne warsztaty dla dzieci z Ukrainy, które prowadzone są w języku ukraińskim. To zajęcia dla uczestników w różnym wieku. Wstęp na warsztaty kosztuje 8 złotych.

W czwartek (14 lipca) o godz. 11 rozpoczną się godzinne zajęcia pt. „Koszula z ukraińskim haftem. Tajemnicze postacie” – dla dzieci w wieku 6-12 lat. Czego mogą się spodziewać mali uczestnicy podczas warsztatów? „W dawnych czasach Ukraińcy wyrażali się poprzez wzory haftowane na koszulach męskich i damskich. Jednak nie wszyscy wiedzą, że haftowane wzory mają głęboką symbolikę. Jakie znaczenie ma ozdoba? Czy każdy region ma swoje charakterystyczne wzory? To pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w czasie zajęć” – informują organizatorzy.

„Ciekawe robótki ręczne” to tytuł zajęć zaplanowanych 20 lipca, dla dzieci w wieku 6-12 lat, o godz. 11. Uczestnicy będą próbowali swoich sił w szyciu, wykonają torebkę dziecięcą w kolorach flagi Ukrainy. Dzień później odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 4-8 lat: „Wyklejanka 3D z papieru”. Czym wtedy będą się zajmowały maluchy? „Co to jest aplikacja? To nie tylko klejenie kawałków papieru, tkaniny lub innych materiałów. To przede wszystkim możliwość rozwijania zdolności twórczych i rozbudzania wyobraźni dziecka. Zajęcia z tworzenia aplikacji pomogą dzieciom porównać rzeczywiste przedmioty z ich odwzorowaniem na papierze. Na zajęciach wykonamy kilka ciekawych zadań, które sprawią, że dzieci przyjemnie spędzą czas w muzeum” – informują organizatorzy.

Zapisy na zajęcia – pod numerem tel. 788 293 082.

(MON)