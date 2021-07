Fiesta Jazzowa na Różance

Od piątku do niedzieli Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza na koncerty w ramach Letniej Fiesty Jazzowej. W Ogrodzie Różanym wystąpią Unleashed cooperation, Beat Freaks, Francesco Bruno Quartet „My Polish Friends”, Jackpot. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

W piątek (23 bm.) o godz. 18 wystąpi Unleashed cooperation, czyli poznańsko-szczeciński kwintet powstały z pomysłu Krzysztofa Kuśmierka i Patryka Matwiejczuka. Grupa eksploruje przeróżne muzyczne przestrzenie, od free, po inspiracje muzyką ludową czy klasyczną. Cenią materiał muzyczny, kompozycyjny kunszt, ale również spontaniczność, otwartą drogę do eksperymentu, konieczność zmiany środków wykonawczych „tu i teraz”, by wspólnie wyrazić otaczającą ich rzeczywistość.

Unleashed cooperation to również laureaci podwójnej nagrody Stoartu i ZAiKS-u na tegorocznym Jazzie nad Odrą, a także nagrody specjalnej od Leszka Możdżera na tym samym konkursie. Dodatkowo pianista Patryk Matwiejczuk zdobył nagrodę indywidualną podczas Krokus Jazz Festiwal 2020.

W piątek zespół wystąpi w składzie Patryk Matwiejczuk – fortepian, Krzysztof Kuśmierek – saksofon, Patryk Rynkiewicz – trąbka, Flawio Gullotta – kontrabas, Stanisław Aleksandrowicz – perkusja.

Również w piątek, tyle że o godz. 19, na scenie zagra grupa Beat Freaks, która na swoim koncie ma m.in. muzykę do filmu „Zamoyski”. Muzycy połączyli swoje doświadczenia zdobyte w różnych formacjach, aby wspólnie wypracować własny artystyczny sposób wyrazu. W październiku 2019 roku ukazał się ich drugi album „Stay Calm”, na którym znalazło się 13 autorskich kompozycji. I to właśnie utwory z tej płyty usłyszymy podczas koncertu.

Beat Freaks wystąpią w składzie: Tomasz Licak – saksofon tenorowy, Michał Starkiewicz – gitara, Paweł Grzesiuk – kontrabas, Radek Wośko – perkusja.

Muzyczne sobotnie popołudnie

W sobotę o g. 12 na różankowej scenie pojawi się Francesco Bruno Quartet „My Polish Friends”.

Francesco Bruno to wybitny włoski gitarzysta, kompozytor i aranżer. Już od pierwszej połowy lat 70. prowadzi bardzo aktywną działalność na polu muzyki jazzowej. W 1974 roku wstąpił do składu grupy Kaleidon, a następnie do zespołu legendarnego perkusisty Tony’ego Esposito. W latach 80. Bruno nagrał pierwszy album firmowany własnym nazwiskiem oraz otwierał koncerty projektu Allan Holdsworth-Stanley Clarke, Stinga i Orkiestry Gila Evansa.

Kolejne dziesięciolecie kariery Francesco Bruno to m.in. współpraca z Richie Havensem i wspólny album „El Lugar” wydany przez wytwórnię Prestige. W ostatnich latach gitarzysta miał okazję współpracować także z polskimi muzykami – Piotrem Wojtasikiem i Sylwestrem Ostrowskim, czego efektem był m.in. album „Witam”.

Niedzielne popołudnie dla muzycznego małżeństwa

W niedzielę o godz. 12 na koncert zaprasza Jackpot, który tworzy małżeństwo muzyków o wielkiej wrażliwości. Ich recital to sentymentalna podróż do czasów, w których muzykę pisali prawdziwi kompozytorzy, a teksty wielcy poeci. Podczas koncertu Jackpot będzie można usłyszeć m.in. utwory: Hanny Banaszak, Ewy Bem, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Zauchy, Kory, Seweryna Krajewskiego, Kabaretu Starszych Panów, Marka Grechuty, Krystyny Prońko, Adele, Zbigniewa Wodeckiego oraz utwory autorskie. Wystąpią Kasia Buja-Kazuba i Maciej Kazuba.

(kn)