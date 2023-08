Dzikie plaże oraz akweny pod nadzorem

Miejsca nad wodą są atrakcyjne do wypoczynku i rekreacji, zwłaszcza w czasie upałów. Ale również wymagają zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozsądku, o czym nieustannie przypominają ratownicy i policjanci. Fot. Ryszard Pakieser

Wakacje mają się ku końcowi, ale letnia aura nadal sprzyja spędzaniu wakacji oraz weekendów nad wodą. To atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, ale też wymagające zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozsądku, o czym nieustannie przypominają ratownicy oraz policjanci.

Z policyjnych statystyk wynika, że od początku wakacji na terenie całej Polski utonęło już 137 osób! Natomiast od początku roku – 270. Większości tych wypadków można było uniknąć, bo częste przyczyny utonięć to zwyczajna brawura, brak rozwagi oraz niewłaściwa ocena własnych umiejętności lub po prostu ich brak.

Warto stosować kilka podstawowych zasad, żeby po wypoczynku nad wodą zostały miłe wspomnienia: nie wchodźmy rozgrzani do wody, przed wejściem zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego; nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu; dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie; przebywając nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby oraz inne osoby.

Nad bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą czuwają również policjanci z Referatu Wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy wraz z innymi współpracującymi służbami prowadzą patrole wodne.

– W szczególności sprawdzane są miejsca, gdzie młodzież kąpie się bez dozoru ratowników oraz prowadzone są działania profilaktyczne, ukazujące zagrożenia płynące z korzystania z tzw. dzikich kąpielisk – informują policjanci z biura prasowego KMP w Szczecinie.

Policjanci kontrolują również trzeźwość sterników oraz niezbędne wyposażenie ratunkowe na łodziach.

– Profilaktyka i patrole przynoszą efekty, bo na terenie Szczecina podczas tegorocznych wakacji nie odnotowano utonięć mających bezpośredni związek z letnim wypoczynkiem – poinformowała kom. Anna Gembala z Biura Prasowego KMP w Szczecinie. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI