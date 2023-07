Na działkach i w ogrodach woda z rozsądkiem!

Nie z każdego rekordu można się cieszyć. W ubiegłym tygodniu termometry na świecie wskazywały średnio ponad 17 stopni! To jeszcze mocniej powinno nas wszystkich zmobilizować do dbania o naszą planetę i myślenia o zrównoważonym i świadomym gospodarowaniu wodą. Pierwszym krokiem może być zbieranie deszczówki i podlewanie naszych ogrodów tym, co daje nam natura.

Wiosną i latem nasze rośliny, te domowe i te w ogrodzie, potrzebują dodatkowej pielęgnacji i podlewania. Zieleń podwórkowa nie jest wcale w uprzywilejowanej pozycji, bo nawalne deszcze mieszają się z okresami suszy. Warto więc się zastanowić nad zagospodarowaniem wody opadowej. Takie działanie może dać nie tylko oszczędność, ale także będzie postawą bardzo ekologiczną! Jak to zrobić?

W ogrodzie możliwe jest wykorzystanie rynien zainstalowanych przy każdym domu i zamontowanie specjalnego zbiornika podziemnego lub ustawienie pojemników pod rynną lub na terenie działki. Na balkonie - wykorzystanie plandeki, która może także dawać cień. Materiał można zawiesić na szerokości balkonu czy tarasu, a zebrana na nim woda może być

...