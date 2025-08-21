Dlaczego kierowca nie może zakładać maski na oczy?

Podróżujący autobusami natknąć się jeszcze mogą na informacje z „czasów covida”. „Załóż maskę"! — krzyczy komunikat z okna autobusu. Wiemy, że wciąż można założyć, ale już szczęśliwie nie trzeba. Interesująca jest część komunikatu dotycząca kierowców: „Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierowców. Mogą oni zakrywać twarz w czasie jazdy, ale muszą pamiętać o niezakrywaniu oczu, uszu, włosów, by identyfikacja kierowcy była możliwa”. Dowiadujemy się w końcu, dlaczego kierowca nie powinien zakładać maski na oczy. Żeby go można było zidentyfikować.

Tekst i fot. (sd)