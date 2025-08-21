Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Dlaczego kierowca nie może zakładać maski na oczy?

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 17:05
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 17:30
Dlaczego kierowca nie może zakładać maski na oczy?
 

Podróżujący autobusami natknąć się jeszcze mogą na informacje z „czasów covida”. „Załóż maskę"! — krzyczy komunikat z okna autobusu. Wiemy, że wciąż można założyć, ale już szczęśliwie nie trzeba. Interesująca jest część komunikatu dotycząca kierowców: „Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierowców. Mogą oni zakrywać twarz w czasie jazdy, ale muszą pamiętać o niezakrywaniu oczu, uszu, włosów, by identyfikacja kierowcy była możliwa”. Dowiadujemy się w końcu, dlaczego kierowca nie powinien zakładać maski na oczy. Żeby go można było zidentyfikować.

Komentarze

@@Jasne
2025-08-20 23:57:26
Podaj podstawę prawną twoich oczekiwań.
@Jasne
2025-08-20 19:18:24
Rozumiem, że mogą być bezkarni, ale chyba nawet oni powinni jechać bez maski na oczach...
Jasne
2025-08-20 17:45:58
Nie dotyczy to kierowców z Ukrainy bo oni mają po kilka paszportów, kilka różnych nazwisk a zresztą wszystkie dokumenty spłonęły na wojnie.Oni są poza jakąkolwiek kontrolą

