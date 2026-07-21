Czesanie piasku w Świnoujściu

Teren kąpielisk w Świnoujściu są regularnie sprzątane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który przesiewa piasek i usuwa z niego nieczystości. Fot. UM Świnoujście

Widać go na plaży tylko o świcie i wykonuje ogromną pracę. Centymetr po centymetrze przeczesuje piasek, wyłapując szkło, kapsle, niedopałki papierosów i inne niebezpieczne odpady. W czwartek specjalistyczna maszyna OSiR „Wyspiarz” pracowała na plaży w Przytorze, przygotowując kąpielisko na kolejne dni letniego wypoczynku.

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Teren kąpielisk w Świnoujściu są regularnie sprzątane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który przesiewa piasek i usuwa z niego nieczystości, takie jak kapsle, szkło czy niedopałki papierosów pozostawione przez wypoczywających. Na szczęście nie wszyscy zakopują śmieci w piasku, jednak nawet pojedyncze odpady mogą stanowić zagrożenie dla osób spacerujących boso.

Plaża w Świnoujściu jest największą i jedną z najszerszych na polskim wybrzeżu. W niektórych miejscach ma nawet 150 metrów szerokości, a jej długość wynosi około 10 kilometrów. Utrzymanie tak rozległego kąpieliska w nienagannym stanie to ogromne wyzwanie, dlatego kilka razy w roku prowadzone jest tzw. czesanie plaży.

Do prac wykorzystywana jest specjalna maszyna wyposażona w bardzo drobne sita. Urządzenie nie tylko zbiera większe odpady, ale również przesiewa piasek z głębszych warstw, wychwytując nawet niewielkie zanieczyszczenia.

Urządzenie wyposażone jest w setki zębów ze stali nierdzewnej, które nieustannie przeczesują piasek. Dzięki temu z plaży znikają nie tylko większe odpady, ale także szkło, kapsle czy niedopałki papierosów. Efektem jest czysty, napowietrzony i wyrównany piasek, gotowy na kolejnych plażowiczów.

Plażowy „odkurzacz” imponuje również wydajnością. W ciągu jednej godziny potrafi oczyścić nawet 30 tysięcy metrów kwadratowych plaży, dzięki czemu utrzymanie w dobrym stanie jednej z wizytówek Świnoujścia jest znacznie łatwiejsze.

(n)

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