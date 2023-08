Ciekawe wydarzenia w ostatni sierpniowy weekend w Szczecinie i regionie

Fot. materiały organizatora

Zajrzyj do średniowiecza

Szczecin-Płonia. Rekonstruktorzy z Polski i Niemiec, koncerty muzyki dawnej, warsztaty rzemiosł, obóz średniowieczny, budowa konstrukcji wieży średniowiecznej i wiele innych atrakcji – to wszystko podczas Templariady 2023. Odbędzie się od 25 do 27 sierpnia, w Szczecinie-Płoni na polanie przy ul. Aksamitnej. Początek w piątek o godz. 13 – to dzień z programem dla dzieci, do godz. 17 będą mogły wziąć udział w warsztatach i pokazach rzemiosła dawnego, np. tradycyjnego i artystycznego kowalstwa, obyczajów panujących w regionie, tworzenia ubioru i rekwizytów tradycyjnymi metodami. Sobota to m.in. turnieje rycerskie czy inscenizacja bitwy, ale też możliwość zwiedzania obozu – od godz. 11 do 20. Na niedzielę zaplanowano warsztaty rzemiosł dawnych – w godz. 11-15.

(sag)

Przeboje lata w Wołczkowie

Wołczkowo. Była muzyka filmowa, przeboje z dawnych lat i muzyka świata, teraz czas na letnie przeboje. Na ostatni tego lata koncert z cyklu „Ogrodowych spotkań z kulturą i sztuką” zapraszają Stowarzyszenie Carpe diem oraz Dariusz Stępień do ogrodu parkowego przy ul. Babiego Lata 5. W niedzielę o godz. 12.

Zagrają i zaśpiewają znakomici muzycy – Rafał Doroszewski, wokalista, gitarzysta, twórca; Radosław Winczewski pianista i perkusista. Obaj artyści, będący podporą kilku zespołów, razem występują jako duet „Dobra zmiana”. Usłyszymy w ich wykonaniu wiele znanych utworów, m.in. z repertuaru Stinga, Presleya, Williamsa.

Po koncercie, jak zawsze, okazja do spotkania przy kawie, herbacie i domowych ciastach. Niektórzy goście przywożą własne wypieki, zachęcamy do naśladowania, także – jeśli można – do przywożenia własnych filiżanek, talerzyków, widelczyków oraz krzesełek, bo mogą nie wystarczyć te przygotowane przez gospodarzy. Na ostatnim koncercie w Dobrej było 120 gości, wielu też ze Szczecina. To kulturalne wydarzenie dofinansowane zostało z budżetu woj. zachodniopomorskiego. Program Społecznik 2022-2024 powstały z inicjatywy marszałka. Szczegółowe informacje na stronie: stowarzyszeniecarpediem20.

(eb)

Trzy dni z komandosami

Dziwnów. Od piątku do niedzieli trwać będzie w Dziwnowie Festyn Komandosa. To cykl wydarzeń, prezentacji, koncertów oraz wystaw mający na celu przybliżenie historii i współczesności Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego.

Będzie można zobaczyć i zapoznać się z wyposażeniem oraz uzbrojeniem jednostek specjalnych Wojska Polskiego (w tym JWK z LUBLIŃCA, NIL, FORMOZA, AGAT, GROM). Nie zabraknie także przedstawicieli jednostek z dziwnowskiego garnizonu (w tym 8. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej i 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego) i żołnierzy z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na odwiedzających teren festynu czekają pokazy umundurowania, sprzętu wojskowego, koncerty dudziarzy oraz historyczne inscenizacje. Całość uzupełniają m.in.: zawody w rwaniu ciężarka/rzutu nożem, gry i zabawy dla turystów, jarmark militarny, pokazy sprawności, dioramy.

Więcej o festynie można przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia: festynkomandosa.pl

Orkiestra na rowerze

Trzebiatów. W piątek (25 bm.) Koncert Big Bike Orkiestra – Orkiestra na Dużym Rowerze (Ogrody Pałacowe, g. 18). Big Bike Orchestra to sześcioosobowy zespół pop-folkowy utworzony w 2021 roku w Bydgoszczy. Cechą charakterystyczną zespołu jest połączenie przez muzyków gry na instrumentach z jednoczesną jazdą na sześcioosobowym rowerze. Orkiestra na Dużym Rowerze jest półfinalistą XIII edycji programu TVN Mam Talent.

Spływ na pożegnanie

Mrzeżyno. Wojskowe Koło PTTK WAGANT i Wikingowie Regi zapraszają wszystkich chętnych na spływ kajakowy, w niedzielę (27 bm.) „Pożegnanie Lata Trzebiatów”. Trasa 16 km, czas płynięcia ok. 4 godzin (Trzebiatów, schody – Mrzeżyno), g. 10.

Rowerem po desce

Kołobrzeg. Zawody w jeździe rowerem po desce unoszącej się na wodzie odbędą się w sobotę. Rywalizacja polega na podjęciu próby pokonania jednośladem 21-metrowej długości deski o szerokości 30 cm. Trasa unoszona jest na wodzie dzięki wspierającym je napompowanym dętkom. W ubiegłym roku na starcie pojawiło się 50 zawodników. Trzech z nich pokonało cały dystans, przez co potrzebna była dogrywka. Organizator, którym jest miejscowe koło Ligi Morskiej i Rzecznej ma nadzieję, że tym razem śmiałków będzie więcej. Zawody rozpoczną się w jednym z basenów Mariny Solnej o g. 11.

(pw)

Noc poetów

Recz. Fundacja wspierania kultury „Noc Poetów” zaprasza na XIII Noc Poetów, na której poeci z całej Polski będą czytali własne utwory. Spotkanie miłośników poezji odbędzie się w dniach 25-26 bm. Początek o g. 18 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Gościem specjalnym będzie śpiewak operowy Marek Torzewski, który już jako dziecko śpiewał w poznańskim chórze chłopięcym „Słowiki”, a jako 11-latek zaśpiewał „Krakowiaczek jeden” dla ówczesnego prezydenta USA Richarda Nixsona.

Festyn historyczny

Chwarszczany. XVII Festyn Historyczny odbędzie się w dniach 25-27 bm. W sobotę warto się wybrać na koncert zespołu Freygish Orchestra, który wykonuje muzykę tradycyjną i współczesną związaną z szeroko pojętą kulturą wschodniego basenu Morza Śródziemnego, a także śledzi, w jaki sposób jej elementy przenikały na tereny Europy Środkowej. Początek od g. 20 w oberży Templum. W niedzielę, w g. 11-18 na terenie dawnego dziedzińca przy kaplicy templariuszy: pokazy walk rycerzy, turniej łuczniczy, pokazy i warsztaty dawnego rzemiosła, prelekcje o templariuszach, wystawa posterowa oraz gry i zabawy.

Impro atak i spektakl zamknięcia

Janowo. Warto się wybrać w weekend do Wioski Artystycznej Janowo, położonej w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala. Na piątek i sobotę, g. 20.15 zaplanowano IMPRO Atak! – zbiór tzw. gier impro, czyli następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi przez publiczność. Improwizatorzy proszą o sugestie dotyczące miejsca akcji i ról, w jakie będą się wcielać, i na tej podstawie na bieżąco tworzą spektakl. W niedzielę o g. 20.15 – ostatni spektakl, podsumowujący letnie szaleństwo. Jak zawsze możemy się spodziewać… niespodziewanego!

Festiwal w Kamieniu

Kamień Pomorski. Trwa 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątek

(25 bm.) przy zabytkowych organach zasiądzie Józef Serafin – organy, a w części kameralnej zagrają – harfistka Urszula Nowakowska i flecistka Sylwia Kubiak-Dobrowolska. Festiwalowe koncerty odbywają się w każdy piątek w kamieńskiej katedrze o g. 19.

(reg)