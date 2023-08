Artyści zapraszają do Janowa. Spektakle w artystycznej wiosce

To widzowie decydują, jak potoczy się historia...

Na interesujące przedstawienia zaprasza Wioska Artystyczna Janowo, położona w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala.

Dziś (22 bm.) „Wymyślanka”, czyli – bajka improwizowana – Teatr Komedii Impro w Łodzi (g. 17-18). Najmłodsi decydują o wszystkim, co zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. Jak zapewniają artyści, bajka improwizowana to inteligentna rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i gwarantowany relaks.

Tego samego dnia (w g. 20.15-21.45) Komedia romantyczna – Teatr Komedii Impro w Łodzi, czyli Wielka miłość… Niektórzy z nas o niej marzą, inni ją przeżyli. Dla jednych stała się początkiem wspaniałego wspólnego życia, dla drugich jest tylko wspomnieniem, które wywołuje tajemniczy uśmiech na twarzy. Ciekawe, jaka romantyczna historia powstanie na scenie w Janowie…

