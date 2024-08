Biblioteka zaprasza na pachnące warsztaty

Fot. Ryszard PAKIESER

Na ciekawe warsztaty dla pań zaprasza we wtorek 13 sierpnia filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Marki Teresy z Kalkuty w Szczecinie.

Tematem będą olejki eteryczne. To okazja, by się dowiedzieć, jakie znaczenie dla emocji i ciała mają naturalne zapachy. Czy ich wpływ jest czystą ezoteryką, czy jednak pomijanym czynnikiem oddziałującym na nasz dobrostan, funkcje kognitywne, a nawet gospodarkę hormonalną. Padną także odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Po czym rozpoznać dobry olejek eteryczny i o jakie badanie zapytać producenta? Czy rzeczywiście istnieją certyfikaty czystości? Co ma wpływ na jakość olejku?

Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie pozwoli również na sensoryczne doświadczanie naturalnych olejków eterycznych z wielu roślin takich jak np. olejek ze skórki pomarańczy, kwiatów ylang ylang, pelargonii pachnącej, czy kadzidłowca – zwanego królem olejków z racji szerokiej gamy właściwości.

Wydarzenie jest bezpłatne. Początek godz. 17. Obowiązują zapisy: osobiście w filii lub telefonicznie pod numerem 91 506 50 58.

(K)