Bałtyk odda plażę w Pogorzelicy - jak dobrze pójdzie - za dwa lata!

Ostatnie sztormy spowodowały, że fale morskie wdarły się na plażę w Pogorzelicy przy zejściu przy ul. Plażowej.

Jak widać na zdjęciach północno-zachodnie wiatry spowodowały zabranie potężnego odcinka plaży, co raczej nie wywołało radości nie tylko u wczasowiczów, ale także działających na tej trasie gastronomików. Turyści zaczęli wybierać inne zejścia, tam gdzie plaża jest szersza.

Sytuacja taka, jak nam powiedzieli specjaliści, zmieni się na poprzednią - jak dobrze pójdzie - za dwa lata.

5 września, jak goście wyjadą, zacznie się wzmacnianie brzegów na wysokości pogorzelickiej plaży za pomocą drewnianych ostróg, które zostaną wbite w dno morza na głębokość ok. 8 metrów. Potem trzeba będzie wiele miesięcy czekać, by morze oddało piasek na plażę. Nie jest to wersja optymistyczna, ale takie są przewidywania specjalistów, którzy od lat zajmują się utrzymaniem linii brzegowej Bałtyku.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI