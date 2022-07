Upalna pogoda sprawiła, że we wtorek na nadmorski piasek w Świnoujściu wyległy tłumy osób spragnionych prawdziwie plażowej pogody. W pierwszym dniu prognozowanej fali upałów wytchnienia najlepiej szukać bowiem właśnie nad morzem, tym bardziej, że w ciągu dnia temperatura powietrza była tam o ok. 6 stopni C niższa niż w głębi województwa. Najlepszą ochłodę dawała oczywiście kąpiel w morskiej wodzie, z której ochoczo korzystali prawie wszyscy plażowicze.

(k)

Fot. i film Sylwia Dudek