Atrakcje na cysterskim szlaku

Już po raz 13. w Bierzwniku zorganizowano imprezę pod nazwą „3 dni na cysterskim szlaku”. W miniony piątek, sobotę i niedzielę odwiedziło ją wiele osób, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Na Wzgórzu Klasztornym w Bierzwniku i wokół niego nie brakowało ciekawych wydarzeń. Każdy, kto w tych dniach przybył do tej niewielkiej miejscowości, mógł znaleźć coś dla siebie. Jak mówiła w trakcie uroczystego otwarcia imprezy wójt gminy Bierzwnik Aneta Kołuda, mimo że w nazwie są trzy dni, spotkanie trwa aż cztery dni. Rozpoczął je bowiem 21. Festiwal Szachowy „Na Leśnej Polanie” im. Romana Szymoniaka. Jak zaznaczała pani wójt, choć w roku ubiegłym nie udało się tej cyklicznej imprezy zorganizować, w tym zrobiono wszystko, aby ją bezpiecznie przeprowadzić. Bo, jak podkreślała, jest to ogromna promocja gminy Bierzwnik. Sama impreza rozpoczęła się seminarium polsko-niemieckim pod nazwą „Polsko-niemiecka współpraca szansą dla promowania tradycji kulinarnych i rozwoju turystyki transgranicznej”. Licznie zgromadzeni widzowie mogli oglądać m.in. inscenizację historyczną oraz inscenizację Chrztu Mieszka I, w wykonaniu grupy „Jantar”. Posłuchać muzyki dawnej w kościele, wykonywanej przez zespół muzyki dawnej „Integri” z Drezdenka. Były polsko-niemieckie warsztaty kulinarne. Chętni mogli w nocy zwiedzić Klasztor i stanowiska archeologiczne. Nie zabrakło stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. To tam można było spróbować m.in. ciasta, pierogów i chleba ze smalcem. Były stragany z wyrobami ludowymi z drewna i ceramiki. Można było nabyć różnego rodzaju miód i nalewki. W osadzie wojów czekały średniowieczne potrawy. W zabytkowym Spichlerzu dla zwiedzających były wystawy rzeczy wykopanych w trakcie prac archeologicznych oraz ekspozycje prac plastycznych, wykonanych m.in. w trakcie malarskich plenerów w Bierzwniku. Najmłodsi mogli zaopatrzyć się w wiele rzeczy na straganach, przeznaczonych tylko dla nich. Były dmuchańce i możliwość przejażdżki na przyczepie, ciągnionej przez traktor lub na kucyku. Drugi dzień imprezy zakończyła zabawa taneczna zorganizowana dla wszystkich jej uczestników. A jej podsumowaniem było wręczenie nagród za udział w licznych konkursach, m.in. piosenki i kulinarnym. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA