Antymaseczkowiec na wczasach

Historia wzięta z życia, ale nie będzie tu nazwy ośrodka (od razu dodam, że to nie ten, o którym moi „przyjaciele” myślą), w którym trafił się wczasowicz antymaseczkowiec.

Mężczyzna nasłuchał się najwyraźniej antymaseczkowców, antyszczepionkowców i działaczy Konfederacji z niedoszłym prezydentem Rzeszowa Grzegorzem Braunem na czele. Przypomnę, że to właśnie on nie chciał nałożyć w trakcie jednego z posiedzeń Sejmu maseczki, co nakazywał regulamin obrad. Został w końcu wyproszony z sali obrad przez lewicowego wicemarszałka.

Jak jednak widać, takich Braunów jest wielu.

Na śniadanie do hotelowej restauracji przeszedł mężczyzna w towarzystwie trzyosobowej rodziny. Wszyscy, z wyjątkiem ojca rodu, mieli na twarzach maseczki, co nakazywały informacje wiszące przed wejściem do stołówki. Notabene, taka sama informacja była zawarta na stronie internetowej firmy, za pośrednictwem której mieszkaniec Torunia wykupił wczasy. Miał zatem prawo zrezygnować z wyjazdu, gdyż takie nakazy – jak się okazało – są sprzeczne – według niego – z konstytucją. Skoro jednak przyjechał na wczasy, to powinien dostosować się do wymogów, jakie wszyscy respektują.

Już pierwszego dnia pobytu mieszkaniec Torunia urządził w restauracji karczemną awanturę. Po zwróconej mu przez młodą kelnerkę uwadze, że powinien założyć maseczkę, zaczął się pieklić. W obronie kobiety stanęli inni wczasowicze, którzy zostali po chwili także zwyzywani. Również właściciel ośrodka, który wkrótce się zjawił, usłyszał, że łamie prawa człowieka, konstytucję i nie ma on prawa nakazywać nikomu nakładać maseczki i to człowiekowi, który – jak twierdził – jest ozdrowieńcem. Mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, więc wezwana została policja, która delikwenta wylegitymowała. Ten w odpowiedzi obrażał policjantów, nagrywał ich interwencję telefonem i straszył sądami.

Na szczęście, antymaseczkowiec zrozumiał chyba, że nieco przeholował, zapakował rodzinę do samochodu i wyjechał z ośrodka. Zapewne teraz skieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi ośrodka o odszkodowanie za łamanie konstytucji i szykanowanie gości. ©℗

Mirosław KWIATKOWSKI