Amber i Manju, czyli... pandki rude z imionami

Roczna pandka ruda, która przyjechała do Zoo Ueckermünde z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, głosami Czytelników „Kuriera Szczecińskiego” otrzymała imię Amber.

REKLAMA

Imię oznacza bursztyn, i doskonale odzwierciedla kolor futerka pandki rudej. Na konkurs ogłoszony przez „Kurier Szczeciński” wspólnie z Zoo w Ueckermünde, wpłynęło łącznie 67 propozycji które spełniały wymogi regulaminowe. Jury wybrało dziewięć propozycji, na które można było głosować. Głosowanie odbywało się na stronie internetowej „Kuriera”, było bezpłatne i cieszyło się popularnością.

Największą liczbę głosów otrzymało imię Amber, zgłoszone przez dwie rodziny. Obie zwycięskie rodziny (państwo Bugajni i państwo Welens) były obecne podczas oficjalnego nadania imion. W uroczystości uczestniczył także minister rolnictwa landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, dr Till Backhaus.

Tego dnia imię – Manju – otrzymała także druga pandka ruda, pochodząca z Zoo Bussolego, niedaleko Verony we Włoszech. Imię to pochodzi z języka hinduskiego i oznacza m.in. słodka. Imię to zostało wybrane przez pracowników Zoo Ueckermünde, w ramach konkursu przeprowadzonego w Nordkurierze. Łacznie wpłynęly 53 propozycje imion na imię dla „włoskiej” pandki.

Nadaniu imion pandkom rudym towarzyszyli nie tylko zwycięzcy konkursów na imię, ale także minister rolnictwa dr Till Backhaus, burmistrz miasta Ueckermünde – Tino Spiegelberg, prezes kancelarii landu Meklemburgia-Pomorze Przedni – Patrick Dahlemann oraz dzieci z przedszkola DRK Kita – Stadtmitte z Ueckermünde.

(reg)

REKLAMA