17.30 na dworcu w Pogorzelicy

Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza do obejrzenia rekonstrukcji wydarzeń historycznych z sierpnia 1944 r. Fot. Kolej Wąskotorowa Rewal

W czwartek, 1 sierpnia 2024 r., w dniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza do wzięcia udziału w żywej lekcji historii, w postaci rekonstrukcji historycznych wydarzeń z sierpnia 1944 r.

Od godziny 16 (odjazd o godz. 15:55 z Pogorzelicy) w pociągach rewalskiej wąskotorówki, a także na dworcach kolejowych w gminie Rewal pojawią się członkowie Grypy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” w strojach z czasów Powstania Warszawskiego, przebrani za ulicznych handlarzy, warszawskich powstańców i niemieckich żołnierzy, patrolujących warszawskie ulice. Przez chwilę, za sprawą krótkich inscenizacji będzie można przenieść się do okupowanej Warszawy w dniu wybuchu jednego z największych, a jednocześnie najbardziej krwawych zrywów narodowych w najnowszej historii Polski. Kwadrans przed „godziną W”, na dworcu w Trzęsaczu odbędzie się krótka zapowiedź wydarzeń sprzed 80. lat, a punktualnie o 17:00 zawyją syreny, oznajmiające o wybuchu Powstania Warszawskiego. Moment kulminacyjny happeningu nastąpi ok. godz. 17:30 na dworcu w Pogorzelicy, gdzie odbędzie się inscenizacja walki Powstańców Warszawskich na barykadzie. Po rekonstrukcji historycznej bitwy odbędzie się plenerowa prelekcja, podsumowująca Powstanie Warszawskie, połączona z otwartą dyskusją z uczestnikami imprezy.

Przypomnijmy, że w tym roku obchodzimy okrągłą, 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk powstańczych wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego oraz ciężkich warunków bojowych zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk oraz niemieckich bombardowań i ostrzałów artyleryjskich zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków i obiektów o ogromnej wartości kulturowej i duchowej Narodu Polskiego.

Organizatorem czwartkowej inscenizacji jest Nadmorska Kolej Wąskotorowa, przy współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”, działającej przy Klubie Wojskowym VII Brygady Obrony Wybrzeża w Trzebiatowie.

(reg)