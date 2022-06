Zorba i Kuzyn Zenka w Sorrento. Mamy zaproszenia do wygrania

W piątek (10 czerwca) w szczecińskim Sorrento odbędzie się koncert pt. „Świat według Zorby” - o godz. 18. Natomiast w niedzielę wystąpi tu Kuzyn Zenka - o godz. 17. Na oba koncerty można dzisiaj wygrać zaproszenia!

Pierwszy z koncertów stanowi subiektywną antologię trójki greckich artystów, którzy zakochani w bogactwie i pięknie twórczości Mikisa Theodorakisa i postanowili przybliżyć ją polskiej publiczności przez pryzmat najbardziej znanego z jego utworów - melodii do filmu „Grek Zorba”. "Mikis Theodorakis, polityk i działacz na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju, jeden z najważniejszych i najbardziej znanych greckich kompozytorów XX wieku. Był autorem znanych na całym świecie kompozycji, od monumentalnych dzieł na orkiestrę symfoniczną, przez utwory polityczne i soundtracki, mocno zakotwiczone w tradycyjnej muzyce greckiej, po czerpiące całymi garściami z tej ludowej tradycji piosenki. Spuścizna, jaką zostawił po sobie Theodorakis, to setki przepięknych piosenek, którymi można wypełnić dziesiątki koncertów, ale pośród nich znajdują się też takie, które zna cały świat, a zatem muszą wybrzmieć podczas każdego z nich. Piątkowy koncert to muzyczna podróż w głąb greckiej duszy, która w tańcu, muzyce, śpiewie i filozoficznym oglądzie rzeczywistości wyraża się najdobitniej - zapraszamy na wspaniałą grecką ucztę!" - informują organizatorzy. Wystąpią zatem: Stella Karalis - skrzypce, wokal, Themis Lepenos - buzouki, wokal, Mitro Dymitriadis - gitara, wokal.

Co się będzie działo w niedzielę w Sorrento? Oddajmy głos organizatorom: "Disco polo, od kilku lat przeżywające swoisty renesans, to muzyka, która gra w sercu Kuzyna Zenka – artysty, którego piosenki zgromadziły już prawie 5 milionów odsłon na YouTubie. Pseudonim artysty sugeruje związek z Zenkiem Martyniukiem, wokalistą zespołu Akcent. Po przesłuchaniu jego utworów podobieństwo można znaleźć także w głosie".

Mamy po jednym podwójnym zaproszeniu na piątkowy i niedzielny koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 9 czerwca. Na piątkowy koncert zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12, a na niedzielny - o godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)