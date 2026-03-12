Zbiory KUL w Zamku Książąt Pomorskich. Wystawa barokowych rzeźb sakralnych

"Theatrum Sacrum" to tytuł nowej wystawy w zamku, której ważną częścią będą sakralne rzeźby z okresu baroku pochodzące z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jedna z największych i najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce.
Ekspozycja prezentuje działania konserwatorskie, jakie podjęło muzeum KUL w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do zbiorów uczelni. To wystawa dzieł różnorodnych, dzięki którym jest - jak podkreślają organizatorzy - barokowym theatrum sacrum. Zabytki, które trafiły do zbiorów KUL, w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, a miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.
- Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (ok. 1690-1751) i jego kontynuatorów – Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny ok. 1743-1785). Do KUL przekazane zostały w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zbiorów przy ówczesnym Ministerstwie Kultury i Sztuk. Trudno dziś jednoznacznie wskazać, co zaważyło na decyzji władz komunistycznych – być może katastrofalny stan rzeźb po II wojnie światowej - informuje daria Stemplewska z Działu Informacji i Promocji Zamku Książąt Pomorskich.
Na zamkowej wystawie zobaczymy m.in. późnobarokową figurę św. Jana Chrzciciela z barankiem u stóp, która jest zapowiedzią nowych rokokowych form oraz Ewę przy drzewie poznania dobra i zła Johanna Eliasa Hoffmana związanego od lat 20. XVIII w. z dworem Sieniawskich w Puławach, następnie aktywnego zawodowo w okolicach Lublina.
Uzupełnieniem jest niewielki zbiór nowożytnego malarstwa. Miejsce szczególne zajmuje w nim obraz "Pokłon pasterzy" powstały najprawdopodobniej w kręgu włoskiego malarza Giorgia Gandiniego del Grano (kon. XV w. – 1538) według kompozycji genialnego Antonia Allegriego da Correggio. Mocno zniszczone dzieło poddane zostało w ostatnich latach bardzo złożonym pracom konserwatorskim. Zobaczymy też gotyckie figury Madonn z Dzieciątkiem.
Wernisaż wystawy w czwartek o godz. 17 w Galerii Gotyckiej Zamku. Dla zwiedzających ekspozycja będzie dostępna od piątku 13 marca do 16 sierpnia 2026 r.
