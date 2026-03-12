Zbiory KUL w Zamku Książąt Pomorskich. Wystawa barokowych rzeźb sakralnych

Wystawę sztuki barokowej ze zbiorów muzeum KUL będzie można oglądać od piątku na Zamku Książąt Pomorskich. fot. Sylwia DUDEK

"Theatrum Sacrum" to tytuł nowej wystawy w zamku, której ważną częścią będą sakralne rzeźby z okresu baroku pochodzące z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jedna z największych i najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce.



Ekspozycja prezentuje działania konserwatorskie, jakie podjęło muzeum KUL w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do zbiorów uczelni. To wystawa dzieł różnorodnych, dzięki którym jest - jak podkreślają organizatorzy - barokowym theatrum sacrum. Zabytki, które trafiły do zbiorów KUL, w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, a miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.

- Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (ok. 1690-1751) i jego kontynuatorów – Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny ok. 1743-1785). Do KUL przekazane zostały w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zbiorów przy ówczesnym Ministerstwie Kultury i Sztuk. Trudno dziś jednoznacznie wskazać, co zaważyło na decyzji władz komunistycznych – być może katastrofalny stan rzeźb po II wojnie światowej - informuje daria Stemplewska z Działu Informacji i Promocji Zamku Książąt Pomorskich.

Na zamkowej wystawie zobaczymy m.in. późnobarokową figurę św. Jana Chrzciciela z barankiem u stóp, która jest zapowiedzią nowych rokokowych form oraz Ewę przy drzewie poznania dobra i zła Johanna Eliasa Hoffmana związanego od lat 20. XVIII w. z dworem Sieniawskich w Puławach, następnie aktywnego zawodowo w okolicach Lublina.

Uzupełnieniem jest niewielki zbiór nowożytnego malarstwa. Miejsce szczególne zajmuje w nim obraz "Pokłon pasterzy" powstały najprawdopodobniej w kręgu włoskiego malarza Giorgia Gandiniego del Grano (kon. XV w. – 1538) według kompozycji genialnego Antonia Allegriego da Correggio. Mocno zniszczone dzieło poddane zostało w ostatnich latach bardzo złożonym pracom konserwatorskim. Zobaczymy też gotyckie figury Madonn z Dzieciątkiem.

Wernisaż wystawy w czwartek o godz. 17 w Galerii Gotyckiej Zamku. Dla zwiedzających ekspozycja będzie dostępna od piątku 13 marca do 16 sierpnia 2026 r.

