Grafiki historycznych postaci. Nowa wystawa czasowa w Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Arleta NALEWAJKO

„Dawna Grafika Portretowa w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” to tytuł nowej zamkowej wystawy, ukazującej związane ze szczecińską rezydencją postaci od czasów dynastii Gryfitów po okres szwedzki czy pruski, jak choćby książę Filip II albo słynny Lew Północy czy caryca Katarzyna Wielka.

REKLAMA

To pierwsza z cyklu wystaw pod hasłem „Perły i cymelia szczecińskiego Zamku” – prezentujących dzieła z budowanej przez lata kolekcji własnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest okazja, aby zobaczyć eksponaty zwykle niedostępne, przechowywane w magazynach. Cykl ten otwiera wystawa historyczna, której celem jest przybliżenie zwiedzającym sylwetek wybranych osób związanych z historią szczecińskiego zamku i miasta Szczecin. Wśród nich zobaczyć można portrety książąt pomorskich z rodu Gryfitów, np. Barnima III, Filipa II, Bogusława XIV, ale także Ottona z Bambergu czy urodzonej w Szczecinie carycy.

– Grafika jest jedną z najważniejszych dziedzin sztuki, a jej intensywny rozwój w Europie rozpoczął się wraz z wynalezieniem druku. Przez wieki była jednym z najważniejszych sposobów rozpowszechniania informacji. To właśnie grafiki pozwalały poznawać wizerunki ludzi, wydarzenia i idee – mówi Katarzyna Lisiecka, kierownik działu wystaw zamku. – Oglądając dawne grafiki, warto pamiętać o złożonym i pracochłonnym procesie ich powstawania. Każda rycina jest nie tylko przedstawieniem świata, lecz także świadectwem kunsztu artysty i epoki, w której została stworzona.

Wystawa jednocześnie pokazuje, w jaki sposób grafika jako medium przedstawiała postacie historyczne, ich dokonania oraz jak poprzez wykorzystanie technik drukarskich upowszechniła możliwość publikacji wizerunku licznemu gronu odbiorców.

Na wystawie można zobaczyć m.in. XVI-wieczny miedzioryt portret księcia Barnima IX/XI; portret Ernesta Bogusława de Croya (ok. 1684), spokrewnionego przez matkę z Gryfitami biskupa kamieńskiego, który po wygaśnięciu dynastii Gryfitów i podziale księstwa był spadkobiercą pomorskiego rodu; miedzioryt z 1750 roku – portret Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst, feldmarszałka Królestwa Prus, który służył trzem królom Prus, a od 1729 roku dowódcy garnizonu w Szczecinie, gdzie urodziła się i dorastała jego córka Zofia Fryderyka Augusta, przyszła caryca Katarzyna Wielka; rycinę z wizerunkiem Gustawa Adolfa II (1635) ukazującą nie tylko króla Szwecji zwanego Lwem Północy, jedną z najważniejszych postaci XVII-wiecznej Europy, ale także weduty 103 miast podbitych przez szwedzkie wojska podczas wojny trzydziestoletniej.

Ekspozycja (blisko 20 prac) mieści się w Galerii Przedmiotu (wejście J) i będzie dostępna do 8 marca 2026.

(K)

REKLAMA