Wioleta Słoka tymczasowym dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Konkurs na dyrektora zamku zostanie ogłoszony w końcu pierwszego kwartału br. Fot. Sylwia DUDEK

Wioleta Słoka została p.o. dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dotychczasowa dyrektor Barbara Igielska przeszła na emeryturę.



Wioleta Słoka na stanowisku wicedyrektora zamku pracuje od 10 lat. Obowiązki dyrektora będzie pełnić do czasu powołania przez Zarząd Województwa nowego dyrektora Zamku Książąt Pomorskich, wyłonionego w drodze konkursu. Konkurs zostanie ogłoszony w końcu pierwszego kwartału bieżącego roku.

- Marszałek Olgierd Geblewicz oczekuje, że w tym czasie p.o. dyrektora dokończy zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego pn. „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej” oraz rozpocznie inwestycję modernizacji dziedzińców. Wśród priorytetów wyznaczonych na najbliższy czas są także: uruchomienie zamkowej restauracji czy prace nad koncepcją scenariusza wystawy pn. „Tajemnica Gryfitów – nowa wystawa stała w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” - przekazało biuro prasowe Urzędu Marsałkowskiego w Szczecinie.

Zastępca dyrektora, Jędrzej Wijas – dyrektor merytoryczny ds. edukacji i organizacji wydarzeń, przejmie również odpowiedzialność za działalność artystyczną i wystawienniczą oraz poszerzenie roli zamku jako instytucji kultury zachodniopomorskiej, która będzie sieciowała działalność środowisk kulturalnych z terenu całego Pomorza Zachodniego.

Przez 15 lat dyrektorką zamku była Barbara Igielska. Z instytucją związana była ponadto przez 37 lat. ©℗

(aj)

