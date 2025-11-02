Zastępca dyrektora Wydziału Kultury wybrany

Fot. Anna Gniazdowska

Dominika Rychlicka wygrała konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Dotychczas pełniła między innymi funkcję dyrektora Centrum Przemysłów Kreatywnych w Akademii Sztuki.

Do naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta zgłosiło się dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja ds. naboru rekomendowała na to stanowisko prezydentowi miasta Dominikę Rychlicką.

Jak informuje Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu Dominika Rychlicka ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek ekonomia. Ukończyła również studia podyplomowe: Zarządzanie projektami UE oraz Design management – zarządzanie innowacją. Jest aktywna zawodowo od ponad 20 lat. Ma duże doświadczenie jako menadżerka projektów w obszarze kultury, edukacji, IT i biznesu. Posługuje się językiem angielskim. W ostatnim czasie była kierownikiem ds. rozwoju partnerstw i promocji w Wydawnictwie Biuro Literackie. Wcześniej przez cztery lata była dyrektorem Centrum Przemysłów Kreatywnych w Akademii Sztuki.

(K)

