Magistrat szuka zastępcy dyrektora Wydziału Kultury

Ogłoszono nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury szczecińskiego magistratu. Dokumenty można składać do 12 września.
Do zadań zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin należeć będzie między innymi: koordynowanie spraw wspierania środowiska kultury w mieście, koordynowanie zadań oraz wdrażanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału, nadzór prawidłowości rozliczeń, nadzorowanie funkcjonowania systemu przyznawania nagród, wyróżnień i tytułów w dziedzinie kultury i sztuki.
- Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna również za nadzór oraz kierowanie pracami w zakresie mecenatu Miasta nad kulturą oraz za koordynowanie spraw związanych z kulturą pamięci, utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników, tablic i akcentów rzeźbiarskich, stanowiących powojenny dorobek kulturalny miasta - dodaje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM.
Osoby, które chcą się ubiegać o tę posadę, powinny mieć co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzić przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Kultury, tj. związanym z działalnością kulturalną. Niezbędne wymagania to również między innymi znajomość przepisów prawa koniecznych do pełnienia obowiązków na ww. stanowisku, a także nieposzlakowana opinia.
Wśród dodatkowych wymagań na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury UM znalazły się między innymi: wysoka komunikatywność, doskonały zmysł obserwacyjny i umiejętności analityczne. Ważne będą również umiejętności kierowania dużymi zespołami pracowniczymi i zarządzania zasobami materialnymi w warunkach presji czasowej i zagrożeń kryzysowych czy też umiejętność prowadzenia negocjacji oraz umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i oparty na pełnej analizie informacji, uwzględniający ryzyka i bilans potencjalnych zysków i strat.
Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia między innymi takich dokumentów jak: kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
Dokumenty w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko w WK, Nr 116/25”, należy składać do 12 września br. (włącznie).
Szczegółowe informacje dotyczące trwającego postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: https://bip.um.szczecin.pl/
(K)