Jest zastępca dyrektora Wydziału Kultury

Anna Wolska wygrała konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Dotychczas pełniła między innymi funkcję zastępcy dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”.
- Do naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin zgłosiło się łącznie 9 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja ds. naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin rekomendowała prezydentowi miasta osobę Anny Wolskiej, jako ich zdaniem najlepszą kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.
Anna Wolska ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku kulturoznawstwo. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe o tematyce: zarządzanie marką, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia społeczna oraz przygotowywanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.
- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Anna Wolska przedstawiła ciekawą i spójną koncepcję pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Kultury, która w największym stopniu spełniła oczekiwania Komisji - przekazała Marta Kufel. - Niewątpliwie ogromnym atutem wybranej kandydatki jest kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w szeroko rozumianej sferze kultury.
Kilka tygodni temu prezydent Szczecina Piotr Krzystek odwołał z funkcji dyrektora Wydziału Kultury UM Cezarego Cichego. Potem z funkcji zastępcy zrezygnowała Anna Tuderek. Miasto na razie nie ogłasza konkursu na nowego dyrektora, bo z powodów formalnych ten etat wciąż jest blokowany przez Cezarego Cichego. ©℗
(as)