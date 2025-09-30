Jest zastępca dyrektora Wydziału Kultury

W szczecińskim magistracie dochodzi do zmian kadrowych. Fot. Anna Gniazdowska

Anna Wolska wygrała konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Dotychczas pełniła między innymi funkcję zastępcy dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”.

- Do naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin zgłosiło się łącznie 9 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowali się do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego komisja ds. naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin rekomendowała prezydentowi miasta osobę Anny Wolskiej, jako ich zdaniem najlepszą kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.

Anna Wolska ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku kulturoznawstwo. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe o tematyce: zarządzanie marką, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia społeczna oraz przygotowywanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Anna Wolska przedstawiła ciekawą i spójną koncepcję pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Kultury, która w największym stopniu spełniła oczekiwania Komisji - przekazała Marta Kufel. - Niewątpliwie ogromnym atutem wybranej kandydatki jest kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w szeroko rozumianej sferze kultury.

Kilka tygodni temu prezydent Szczecina Piotr Krzystek odwołał z funkcji dyrektora Wydziału Kultury UM Cezarego Cichego. Potem z funkcji zastępcy zrezygnowała Anna Tuderek. Miasto na razie nie ogłasza konkursu na nowego dyrektora, bo z powodów formalnych ten etat wciąż jest blokowany przez Cezarego Cichego. ©℗

