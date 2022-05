Zajrzyj do pracowni artystów! Trwa Tydzień Otwartej Sztuki

W Szczecinie trwa Tydzień Otwartej Sztuki, czyli wyjątkowa okazja do spotkania artystów, podpatrzenia ich przy pracy i wreszcie zobaczenia z bliska niewystawianych wcześniej dzieł. Przed nami ostatnia weekendowa okazja, by odwiedzić kilkadziesiąt szczecińskich pracowni artystycznych, galerii oraz instytucji kultury biorących udział w tegorocznej edycji projektu. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji, w tym różnorodne warsztaty, pokazy oraz prezentacje – od fotograficznych, przez muzyczne i malarskie aż po filmowe i teatralne.

Może spacer?

Z miłośnikami sztuki spotkają się wybitni twórcy, choćby: Stanisław Biżek, Jarosław Eysymont, Bożena Mozelewska, Katarzyna Zimnoch, Paweł Kleszczewski, Ela Blanka Sawicka, Andrzej Grabowiecki, Wojciech Czajkowski, Iza,Jadach, Katarzyna Pawlikowska i artyści Związku Polskich Artystów Plastyków.

Bardzo ciekawie zapowiada się spacer po pracowniach z Sabiną Wacławczyk (w sobotę o godz. 11.40 z Końskiego Kieratu 14/15). Jego trasa będzie przebiegać przez: Galerię ZPAP – pracownię Lewińskich – galeria SAIE – galerię i pracownię ceramiki Art Galle Jolanty Szczepańskiej – pracownię Kingi Dalskiej – pracownię Jarosława Eysymonta oraz pracownię Ryszarda Korżanowskiego.

- Spacerowicze powinni mieć wodę, wygodne buty i wziąć pod uwagę, że ostatnia z pracowni na szlaku znajduje się na trzecim piętrze kamienicy, bez windy - zapowiada S. Wacławczyk

Muzyczne atrakcje

Wśród atrakcji weekendowych będą też koncerty. I tak, "Słowianin" zaprasza w piątek (27 maja) na godz. 16 do ogródka restauracji "Lokalna" (na Dworcu Głównym), na koncert pt. „Mała Akademia Bluesa” z udziałem zespołu After Blues i prowadzącego Szymona Kaczmarka. Z kolei "Kuter" (na Bulwarze Piastowskim) organizuje w sobotę koncert rockowy. O godz. 17 wystąpi tu grupa & The Cherrys. Również w sobotę w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego (al. Niepodległości 40) o godz. 18 odbędzie się koncert klasy śpiewu prof. Katarzyny Dondalskiej, połączony z wystawą plakatów muzycznych, specjalnie zaprojektowanych na tę okazję przez studentów Pracowni Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych Pracowni Projektowania Znaku i Grafiki Audiowizualnej Akademii Sztuki. Muzycznie będzie też na niedzielnym pikniku na placu Orła Białego przed budynkiem Akademii Sztuki, który zaplanowano w godz. 11 - 13. Będą zatem zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci i dorosłych, możliwość gry na instrumentach, stanowisko nauki dyrygowania, śpiewu, rytmiczne i wiele innych, występy chóru i wokalistów, a między 11 a 12 zagra tu Orkiestra Dęta "Szczecińska 13-tka".

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych pracowni biorących udział w projekcje, godzin otwarcia, artystów, programu wydarzenia i zasad wizyt w poszczególnych miejscach są dostępne również na profilu facebookowym: Pracownie Artystyczne – Szczecin oraz na pod tym linkiem....

