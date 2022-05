Głośny początek. W Szczecinie zaczął się Tydzień Otwartej Sztuki

Energetycznie i głośno rozpoczął się w poniedziałek (23 maja) w Szczecinie Tydzień Otwartej Sztuki. Na pl. Orła Białego, przed budynkiem Akademii Sztuki, wystąpił zatem zespół Bloco Pomerania.

To już kolejny rok, kiedy szczecińscy twórcy szeroko otworzą drzwi swoich pracowni! Rok temu ponad setka twórców spotkała się z miłośnikami sztuki. Wtedy był weekend na to, by odwiedzić pracownie artystyczne i galerie, a także by wziąć udział w warsztatach. Z uwagi na to, że zeszłoroczna odsłona akcji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem miłośników sztuki, organizatorzy zdecydowali, iż weekend to za mało i postanowili powtórzyć przedsięwzięcie w wydłużonej formie. Zatem aż do najbliższej niedzieli szczecinian czeka wiele atrakcji.

- Sztuka nie istnieje bez odbiorców. Jeżeli mamy odbiorców, nasza praca ma sens - mówił, na otwarciu wydarzenia, prorektor Akademii Sztuki, Jerzy Siemak. - Wszystkie wydarzenia są gratisowe, można odwiedzać, sprawdzać, chodzić, słuchać, pytać.

W programie Tygodnia Otwartej Sztuki znalazły się m.in.: rozmaite spotkania, wystawy, warsztaty, koncerty i spacer po pracowniach.

- To będzie przede wszystkim czas otwartych pracowni, czasem spotkań z artystami, twórcami, właścicielami galerii, z rozmaitymi podmiotami zajmującymi się upowszechnianiem kultury - zaznaczyła Joanna Leszczyńska, dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

Jutro (24 maja) CK Krzywy Gryf oraz Akademia Sztuki zapraszają do Otwartej Pracowni Rzeźby i działań przestrzennych 2 Wydziału Sztuki Mediów AS. O godzinie 19 odbędzie się FESTYN, czyli działania performatywne, koncert, wystawy, corps painting i tatuaże z henny.

(MON)