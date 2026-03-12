Zagra Product May Contain

W piątek 13 marca w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie wystąpi Product May Contain. Początek koncertu godz. 20.

Product May Contain to zespół poruszający się po przestrzeniach pełnych energii i młodzieńczego entuzjazmu. Tworzą muzykę, którą trudno zaszufladkować. Można w niej odnaleźć ślady muzyki jazzowej, folkowej, ambientowej i beatowej. Zaskakują połączeniem wibrafonu, kontrabasu i etnicznych instrumentów perkusyjnych (może zawierać rośliny doniczkowe). Zanim wydali debiutancką płytę, w kilka lat udało się zdobyć publiczność w Polsce i za granicą, występując m.in. na Athens Jazz Festival czy w belgijskim Flagey.

Skład zespołu: Tymon Kosma – wibrafon, Filip Botor – kontrabasoraz ateusz Borgiel – instrumenty perkusyjne.

(d)

