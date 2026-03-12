Czwartek, 12 marca 2026 r. 
Zagra Product May Contain

Data publikacji: 12 marca 2026 r. 16:08
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2026 r. 16:08
mat. org.  

W piątek 13 marca w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie wystąpi Product May Contain. Początek koncertu godz. 20. 

Product May Contain to zespół poruszający się po przestrzeniach pełnych energii i młodzieńczego entuzjazmu. Tworzą muzykę, którą trudno zaszufladkować. Można w niej odnaleźć ślady muzyki jazzowej, folkowej, ambientowej i beatowej. Zaskakują połączeniem wibrafonu, kontrabasu i etnicznych instrumentów perkusyjnych (może zawierać rośliny doniczkowe). Zanim wydali debiutancką płytę, w kilka lat udało się zdobyć publiczność w Polsce i za granicą, występując m.in. na Athens Jazz Festival czy w belgijskim Flagey. 

Skład zespołu: Tymon Kosma – wibrafon, Filip Botor – kontrabasoraz ateusz Borgiel – instrumenty perkusyjne.

