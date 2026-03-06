DALTONISTS w winyle.fm. Mamy bilety dla Czytelników

DALTONISTS to trio [gatunek: leftfield jam], którego nazwa nawiązuje do ślepoty barw, wrodzonej wady wzroku. Ta wada ludzkiej natury stała się idée fixe składu, główną inspiracją i motywacją do tworzenia. Muzycy łączą barwy współczesnego jazzu, afrobeatu, dubu, muzyki afrykańskiej i klubowej.

Pomimo krótkiego istnienia (czerwiec 2021), daltonists stało się sensacją na lokalnej scenie, grając na kilku prestiżowych festiwalach w Polsce, w tym Jazz Jantar, True Tone Festival i OFF Festival. Na Crossroads Showcase Festival w Ostrawie zdobyli specjalną nagrodę dla najlepszego zespołu wybranego przez profesjonalistów z branży muzycznej, co zaowocowało zaproszeniami na inne festiwale w latach 2026/2027 (Sunfest i Ottawa Jazz w Kanadzie, Colours of Ostrava, Jazz Fest w Brukseli i inne).

Debiutancki minialbum zespołu zatytułowany „daltonists” ukazał się 9 maja 2024 roku, a jego wersja na Youtube stała się viralem (ponad 170 tysięcy wyświetleń), zbierając ogromną liczbę pozytywnych komentarzy z całego świata. Ich utwory są często grane przez czołowych DJ-ów w stacjach radiowych w Polsce i Europie (Soweto Kinch – BBC 3, Tom Ravenscroft – RinseFM, Marcin Harper – Czwórka, Gosia Jakubowska – Trójka, Stuart Maconie - BBC 6).

Drugi album „gradient” został wydany w listopadzie 2025 roku przez brytyjską wytwórnię Folded Music, przy wsparciu agencji PR – 7AM Music Promotion (Blockhead, Emancipator, Arms and Sleepers, Asta Hiroki).

* * *

Koncert rozpocznie się w piątek, 6 marca 2026, o godz. 20.00 w winyle.fm (Szczecin, Jagiellońska 86). Dla naszych Czytelników mamy dwa pojedyncze zaproszenia na piątkowy występ DALTONICSTS. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7248 z hasłem: kurier.winyle Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (6.03). Zaproszenie otrzymają osoby, która najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

